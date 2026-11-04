جماهير تينيريفي تودع خيسوس دي ميجيل

أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميجيل، السبت المقبل، لتوديعه، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

ووجه النادي الدعوة إلى جميع جماهيره لحضور قداس سيقام في ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز.

وسيشارك اللاعبون والجهاز الفني وإدارة النادي أيضًا في جنازة دي ميجيل بمدينة نافاهيرموسا، بمجرد تحديد موعد إقامتها.

وقال رايكو جارسيا، المساهم الأكبر في النادي، إن جثمان اللاعب سينقل إلى نافاهيرموسا، مسقط رأس عائلته، إما في وقت لاحق من الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير، بناءً على طلب أسرته.

وأعلنت البلدة الصغيرة الواقعة وسط إسبانيا، على بعد نحو 130 كيلومترًا من مدريد، الحداد لمدة ثلاثة أيام.

ورحل دي ميجيل عن عمر 30 عامًا، تاركًا وراءه شريكته ماريا وابنتهما كارلا، التي وُلدت في يونيو 2025.

وتوفي اللاعب في المستشفى، الثلاثاء، بعدما تعرض لتوقف القلب إثر اصطدام عنيف بحارس مرمى كان يندفع نحوه خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في إسبانيا، بسبب عنف التدخل الذي نفذه خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، والذي تعرض للطرد إثر المخالفة التي وقعت بالقرب من خط منتصف الملعب، فضلًا عن أن دي ميجيل كان يتنفس بصورة طبيعية أثناء نقله إلى المستشفى، بعدما نجحت محاولات إنعاشه.