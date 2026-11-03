ميلان يستضيف فرينكفاروش.. ويوفنتوس ضيفًا على ألكمار في الدوري الأوروبي

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام مواجهة تجمع رين الفرنسي بضيفه أولمبياكوس اليوناني، على أن تقام بقية مباريات الجولة يوم الخميس.

ويستضيف ميلان الإيطالي فريق فرينكفاروش المجري، يوم الخميس، بهدف اقتناص ثلاث نقاط جديدة، حيث يحتل المركز الـ24 برصيد ثلاث نقاط فقط.

وخسر ميلان مباراتين أمام بنفيكا البرتغالي وبورنموث الإنجليزي، وحقق فوزًا وحيدًا على حساب ريد بول سالزبورغ النمساوي، لكنه سيدخل مباراة فرينكفاروش بروح مختلفة.

وبعد نجاحه في حسم ديربي ميلانو لصالحه بفوزه على إنتر ميلان 3-1، يوم السبت الماضي، في الدوري الإيطالي، يدخل فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم المواجهة بمعنويات مرتفعة، ويهدف إلى حصد النقاط الثلاث والعودة إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر، حقق فرينكفاروش الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها بالبطولة حتى الآن، على حساب سلتيك الأسكتلندي وفيكتوريا بلزن التشيكي وتورينسي البرتغالي، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بنفيكا المتصدر، وباير ليفركوزن الألماني، وبورنموث الإنجليزي، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على ألكمار الهولندي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الإيطالي إلى استغلال فوزه الأخير على نابولي في الدوري المحلي، لتحقيق انتصار آخر يعزز آماله في المسابقة الأوروبية.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في ترتيب مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي برصيد سبع نقاط، بعدما فاز في مباراتين على نيميجن الهولندي وسيلتا فيغو الإسباني، قبل أن يتعادل مع رين الفرنسي 2-2.

ويسعى فريق المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي إلى تحقيق فوز يقربه أكثر من الحفاظ على وجوده بين المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16، فيما يتطلع منافسه إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، وهو يحتل المركز العاشر برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

وتبرز مواجهة أخرى يوم الخميس بين باير ليفركوزن وضيفه مارسيليا الفرنسي، حيث يسعى الفريق الألماني إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي ومواصلة الضغط على الصدارة.

وحقق ليفركوزن ثلاثة انتصارات متتالية على كل من دينامو تسيلي السلوفيني وليش بوزنان البولندي وأوفي كريت اليوناني، فيما يبحث مارسيليا عن فوزه الأول هذا الموسم في المسابقة، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى أمام بشكتاش التركي وأولمبياكوس اليوناني وشتورم غراتس النمساوي.

وفي بقية مباريات الجولة، يلعب ليلستروم النرويجي مع فيكتوريا بلزن التشيكي، وكريستال بالاس الإنجليزي مع هوفنهايم الألماني، وسبارتا براغ التشيكي مع بورنموث الإنجليزي، ونيميجن الهولندي مع أومونيا نيقوسيا القبرصي، وأندرلخت البلجيكي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، وريال سوسيداد الإسباني مع ليون الفرنسي.

كما يلتقي ليفسكي صوفيا البلغاري مع ياجيلونيا البولندي، ويلعب سندرلاند الإنجليزي مع دينامو زغرب الكرواتي، ويحل بشكتاش التركي ضيفًا على سلتيك الأسكتلندي، ويلتقي شتورم غراتس النمساوي مع تسيلي السلوفيني، وبنفيكا البرتغالي مع ليش بوزنان البولندي