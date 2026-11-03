9 مواجهات نارية في دوري الأبطال

تتواصل منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، بإقامة مجموعة من المواجهات القوية التي تتباين فيها طموحات الفرق بين تعزيز مواقعها في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية واستعادة التوازن.

وتبرز مواجهة ريال مدريد الإسباني ومضيفه آيك أثينا اليوناني، التي تقام على ملعب ألوين أرينا في العاصمة أثينا، حيث يسعى الفريق الإسباني إلى مواصلة نتائجه القوية وتحقيق انتصار جديد يعزز حظوظه في المنافسة على صدارة الترتيب، بينما يتطلع أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تنعش آمالهم.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية، كان من أبرزها الفوز على برشلونة 2-1 في قمة مباريات الدوري الإسباني، كما قدم عروضًا قوية على الصعيد القاري، من بينها انتصاره على لايبزيغ 4-1، ليحتل المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري.

ويعول الفريق الإسباني على قوته الهجومية وخبرة لاعبيه في المواجهات الأوروبية، في الوقت الذي يُنتظر فيه أن يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي قيادة الخط الأمامي، رغم الجدل الذي أحاط به خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن أحد المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعته إلى تقديم اعتذار، إلى جانب اعتذار النادي.

كما تحظى وضعية الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بالاهتمام، بعدما تراجع دوره في حسابات الفريق خلال الموسم الحالي، حيث لم يشارك سوى في عدد محدود من مباريات الدوري الإسباني، وبات الخيار الثالث في مركز الظهير الأيمن.

في المقابل، يعيش آيك أثينا فترة صعبة في البطولة القارية، بعدما تراجع إلى المراكز المتأخرة في الترتيب، وتلقى خسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في ظهوره الأوروبي الأخير، وهو ما يضع الفريق أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وفي مواجهة أخرى، يحل أرسنال الإنجليزي ضيفًا على سلافيا براج التشيكي على ملعب فورتونا أرينا، في لقاء يسعى خلاله فريق المدرب ميكيل أرتيتا إلى مواصلة نتائجه المميزة في البطولة الأوروبية، وتعزيز موقعه بين الفرق المتنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويصل أرسنال إلى المواجهة في حالة معنوية مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه ليفربول بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد قدرته على حسم المواجهات الكبرى، مستفيدًا من صلابته الدفاعية وفاعليته الهجومية.

كما يقدم الفريق اللندني مسيرة قوية في دوري الأبطال، بعدما حقق انتصارات على نابولي وليل، إلى جانب تعادله 2-2 مع بايرن ميونخ، ليواصل مشواره دون خسارة في المسابقة، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث في العاصمة التشيكية للاقتراب خطوة إضافية من الأدوار الإقصائية.

ويعول أرتيتا على الانضباط التكتيكي والتوازن بين الخطوط، في ظل امتلاك الفريق مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، فيما يأمل المهاجم كاي هافيرتز في مواصلة التألق بعدما سجل هدف الفوز أمام ليفربول.

أما سلافيا براج، بقيادة مدربه يندريش تربيشوفيسكي، فيتطلع إلى استغلال اللعب على أرضه لإيقاف سلسلة النتائج الإيجابية للفريق الإنجليزي، بعدما استعاد الثقة بفوزه الكبير على يابلونيتس بخماسية نظيفة في الدوري التشيكي.

وكان الفريق التشيكي قد واجه صعوبات في مشواره الأوروبي، بعدما خسر أمام لانس وصباح، وتعادل مع فناربخشة 2-2، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال من أجل تحسين موقعه في الترتيب والتمسك بفرصه في مواصلة المشوار.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني فريق ريال بيتيس الإسباني، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى استثمار نتائجهم المحلية الإيجابية وتحقيق فوز مهم يعزز موقفهم في مرحلة الدوري.

ويدخل دورتموند المباراة بقيادة مدربه نيكو كوفاتش، بعدما حافظ على نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، حيث حقق فوزًا على آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف في الدوري الألماني، قبل أن يتجاوز فيردر بريمن 3-2 في كأس ألمانيا، بفضل ركلة حرة سجلها مارسيل سابيتزر في الوقت بدل الضائع.

وكان الفريق الألماني قد عاد بتعادل مثير 2-2 أمام بايرن ميونخ، ليؤكد قدرته على مجاراة المنافسين الكبار، في الوقت الذي يعتمد فيه كوفاتش على قوة تشكيلته وعمق الخيارات المتاحة لمواجهة ضغط المباريات.

ويشكل الحارس جريجور كوبل والمدافع نيكو شلوتربيك ركيزتين أساسيتين في المنظومة الدفاعية لدورتموند، الذي أظهر صلابة واضحة بعدما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات من أصل سبع خاضها بمختلف المسابقات.

لكن مهمة الفريق الألماني لن تكون سهلة أمام ريال بيتيس، الذي يقدم مشوارًا مثاليًا في دوري أبطال أوروبا بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها أمام فينورد 1-0 وبورتو 3-2، ليحتل المركز الخامس في الترتيب.

ويأمل الفريق الإسباني، بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، في مواصلة نتائجه القوية على الصعيد القاري، رغم تذبذب مستواه محليًا، بعدما تعادل سلبيًا مع سيلتا فيغو وتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة بنتيجة 5-2.

وتمثل المواجهة اختبارًا مهمًا لدورتموند، الذي يحتاج إلى تحسين سجله الأوروبي بعد بداية متباينة، في حين يتطلع بيتيس إلى تأكيد قدرته على المنافسة أمام الفرق الكبرى ومواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة.

وفي بقية المباريات، يلتقي ليفربول مع فناربخشة، وبورتو مع نابولي، ولايبزيغ مع مانشستر سيتي، وفايكنغ مع صباح، وأيندهوفن مع كلوب بروج، ولانس مع كومو.