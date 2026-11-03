«فيفا» يكشف وثائق مشروع بـ20 مليار دولار بعد ضغوط أوروبية

قال مصدر مطلع لرويترز الاثنين إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيسمح لأعضاء مجلسه بالاطلاع على وثائق رئيسية تتعلق بمقترح إنشاء شركة تجارية تابعة تُسمى «فيفا فوروارد إنتربرايز»، بقيمة 20 مليار دولار، لتولي تنظيم كأس العالم وفعاليات فيفا الأخرى.

وتراجع فيفا عن ذلك المقترح في وقت سابق من الصيف الماضي، بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عنه، بعدما أثار ردود فعل حادة ضد قيادة جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

وقال المصدر إن الأمين العام لفيفا، ماتياس جرافستروم، أرسل خطابًا إلى أعضاء مجلس فيفا الاثنين، يدعوهم فيه إلى إبداء رغبتهم في الاطلاع على الوثائق وفق شروط محددة في مقر الاتحاد الدولي بزوريخ.

وجاءت هذه الخطوة في اليوم الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موعدًا نهائيًا لفيفا للرد على الأسئلة المتعلقة برئاسة إنفانتينو، في الوقت الذي تضغط فيه اتحادات أوروبية من أجل إجراء إصلاحات، كما تعارض إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا لفيفا.

وطالبت اتحادات عديدة بإجراء إصلاحات شاملة في فيفا في أعقاب فشل الاقتراح، وكان السويسري الإيطالي إنفانتينو قد اقترح في وقت سابق إجراء مراجعة مستقلة لعمليات صنع القرار في الاتحاد.

وفي أكتوبر الماضي، أرسل يويفا خطابًا إلى فيفا يطلب فيه إجابات بشأن رئاسة إنفانتينو، بما في ذلك تساؤلات حول مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» وجائزة فيفا للسلام، وحدد الثاني من نوفمبر موعدًا نهائيًا للرد.

وقال المصدر: «اعتبر فيفا أن الموعد النهائي الذي حدده يويفا لمدة أسبوعين للرد على أكثر من 100 سؤال غير قابل للتنفيذ، بالنظر إلى تركيز الاتحاد مؤخرًا على تنظيم بطولة كأس عالم جديدة للشباب في باكو بأذربيجان (كأس العالم ومهرجان تحت 15 عامًا)».

وأضاف: «كما يستعد الاتحاد لعقد مؤتمر استثنائي في 23 نوفمبر لتحديد مستضيفي نسختي 2031 و2035 من كأس العالم للسيدات».

وتابع: «أكد فيفا أنه سيرد على أعضاء مجلسه في الوقت المناسب، وأن الدعوة للاطلاع على الوثائق الرئيسية موجهة إلى أعضاء المجلس فقط».

وتعززت فرص إعادة انتخاب إنفانتينو بشكل كبير قبل ما يزيد قليلًا على أسبوع، عندما أيد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، ترشيحه لولاية رابعة. وأدى هذا التحرك إلى تزايد عزلة أوروبا في معارضتها لرئيس فيفا.

وسيترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه في مارس 2027، علمًا بأن 18 نوفمبر الجاري هو الموعد النهائي المحدد لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم.