تن هاغ يحذر من كارثة هبوط مانشستر يونايتد

قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن هبوط الفريق بات احتمالًا حقيقيًا بسبب قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 2-0 أمام تشيلسي يوم السبت، بعدما تركته الهزيمة متقدمًا بمركز واحد فقط على منطقة الهبوط.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من تسع مباريات، متقدمًا بفارق الأهداف على كريستال بالاس، الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

ولم يحقق يونايتد أي فوز في آخر تسع مباريات، وهي أطول سلسلة من دون فوز للفريق منذ عام 1984، حسب شركة «أوبتا» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

وقرر مجلس إدارة مانشستر يونايتد الإبقاء على المدرب الحالي مايكل كاريك لقيادة الفريق أمام تشيلسي، رغم الهزيمة 3-0 أمام ضيفه بورنموث، والخسارة الساحقة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا قبل المباراة.

وردًا على سؤال حول احتمال هبوط مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، قال تن هاغ لشبكة «إي إس بي إن»: «في الدوري الإنجليزي، هذا ممكن بالتأكيد، ببساطة لأن جميع الفرق قوية».

وأضاف: «جميع الفرق قوية، وجميع المدربين جيدون. وإذا وقعت في الجانب الخاطئ مرة واحدة ودخلت حقًا في تلك الدائرة المفرغة، نعم، عندها يمكن أن يصبح الأمر صعبًا للغاية».

وكان تن هاغ قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2022، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة توليه المنصب، قبل إقالته في عام 2024.

وقال المدرب الهولندي، الذي عُيّن مديرًا فنيًا لنادي تفينتي قبل انطلاق موسم 2026-2027: «قبل وصولي، مرت ست سنوات دون فوز يونايتد بأي لقب. انظروا إلى أين وصلوا الآن».

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.