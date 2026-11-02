«علينا التمثيل والسقوط».. تصريحات مثيرة من مدرب ليفربول

قال أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيطلب من لاعبيه السقوط داخل منطقة الجزاء مستقبلًا، بعدما حُرم ألكسندر إيزاك من ركلة جزاء خلال الخسارة أمام أرسنال 0-1 يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مهاجم ليفربول تعرض لشد قميصه من جانب يورين تيمبر، مدافع أرسنال، أثناء محاولته الوصول إلى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسقط إيزاك على أرض الملعب، ليواصل الحكم أندي مادلي اللعب دون احتساب ركلة جزاء، كما لم يرَ حكم تقنية الفيديو المساعد «فار»، ستيوارت أتويل، سببًا لتغيير القرار.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على اللاعبين السقوط للحصول على القرارات، قال إيراولا: «من المؤسف أن تسألني هذا السؤال، لكن بصراحة، نعم، علينا أن نطلب منهم السقوط، لأنهم لن يحتسبوا شيئًا بخلاف ذلك».

وأضاف: «ثم يشتكي الحكام من سبب سقوط اللاعبين. لأنك إذا لم تسقط، فلن يحتسبوا القرار. وبعد ذلك يقولون إنكم تسقطون طوال الوقت».

وتابع: «لكنني أعتقد أن أليكس لاعب نزيه. لقد حاول الوصول إلى الكرة، ويمكن للجميع أن يروا مباشرة أن هناك شدًا واضحًا، واضحًا للغاية».

وأضاف إيراولا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «الإجابة هي أنه يجب عليك التمثيل والسقوط. إذا لم تفعل ذلك، فلن يحتسبوا القرار».

وجاءت الواقعة بعد وقت قصير من تقدم أرسنال في الدقيقة 16، بعدما استفاد كاي هافيرتز من خطأ للحارس أليسون بيكر.

وفرض ليفربول سيطرته على فترات طويلة من المباراة لاحقًا، لكنه لم يتمكن من اختراق الصلابة الدفاعية لأرسنال.

وسدد فلوريان فيرتز كرة من ركلة حرة ارتطمت بالعارضة، كما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح كودي جاكبو بعد احتكاكه مع كريستوس تزوليس، لكن إيراولا بدا أقل اعتراضًا على هذا القرار.

وقال: «بالنسبة للواقعة الخاصة بجاكبو، أعتقد أن هناك شدًا مستمرًا، لكنني أتفهم حجتهم، وأعتقد أنهم محقون عندما يقولون إن الكرة كانت طويلة للغاية، وإن كودي لم يكن ليتمكن من الوصول إليها».

وأضاف: «أعتقد أننا يجب أن نلوم أنفسنا على بداية المباراة. حتى استقبالنا الهدف، لم نكن في مستوى بقية المباراة. لكن بعد أن أصبحت النتيجة 0-1، أعجبت كثيرًا برد فعل الفريق».

وحقق أرسنال بهذا الفوز انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي على ملعب «أنفيلد» منذ 14 عامًا، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة.