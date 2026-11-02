هدف وصناعة.. ميسي يقود إنتر ميامي لانتصار مثير

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لقلب تأخره بهدف نظيف أمام نيو إنجلاند ريفوليوشن إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن اللاعب الأرجنتيني سجل هدفًا وصنع مثله، ليحسم الفوز لفريقه الذي كان متأخرًا بهدف سجله دانييل جازداج في الدقيقة 53.

ورد إنتر ميامي بعد الهدف الذي تلقاه بـ16 دقيقة، عندما تعاون ميسي مع تيلاسكو سيجوفيا ليضع جيرمان بيرتيرامي في وضع مثالي مكّنه من تسجيل هدف التعادل للضيوف.

وبعدها سجل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 83، عندما تسلم الكرة من سيجوفيا، ثم راوغ ثلاثة مدافعين وسدد الكرة لتعانق الشباك.

ورفع هذا الهدف رصيد ميسي إلى 26 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

وبهذا الفوز، تجاوز إنتر ميامي فريق نيو إنجلاند وصعد إلى المركز الثاني في المنطقة الشرقية، مع تبقي مباراة واحدة في الموسم العادي.

كما فاز مينيسوتا يونايتد على لوس أنجليس 3-1، وبورتلاند تيمبرز على هيوستن دينامو بالنتيجة ذاتها.