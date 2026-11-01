ريال مدريد يواصل انتصاراته بالفوز على سانتاندير في الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، وحقق فوزه الثامن على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بتغلبه على مضيفه راسينج سانتاندير بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم الريال بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وأضاف جود بيلينجهام ويان ديوماندي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و36، ليحسم الضيوف المهمة في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يواصل ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو سلسلة نتائجه الإيجابية وآخرها الفوز 2 / 1 على برشلونة حامل اللقب في الكلاسيكو بالجولة الماضية. ورفع العملاق المدريدي رصيده إلى 27 نقطة ولكنه بقى ثالثا في جدول الترتيب، خلف أتلتيكو مدريد 28 نقطة وبرشلونة في الصدارة بـ 30 نقطة، بينما تجمد رصيد سانتاندير عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي الجولة القادمة سيحل ريال مدريد ضيفا على بلنسية في ملعب «ميستايا»، وسيخرج سانتاندير لمواجهة خارج أرضه أيضا أمام ملقا، وستقام المباراتان يوم السبت.ولكن قبل مواجهة بلنسية، سيخوض ريال مدريد مباراة أخرى خارج أرضه أمام أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.