برشلونة يغضب جمهور كامب نو ويواصل نهج رفع تذاكر مبارياته

يبدو أن برشلونة حسم موقفه بشأن أسعار تذاكر مباريات كامب نو، بعدما قررت الإدارة الاستمرار في سياسة الأسعار المرتفعة، مستندة إلى النتائج المالية الكبيرة، التي حققها النادي خلال الفترة الأخيرة، وبحسب ما أورده تقرير على إذاعة «آرا» فإن الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد تحول إلى المباراة الأعلى دخلاً في تاريخ كامب نو، بعدما جمع النادي 19.1 مليون يورو من بيع التذاكر وحده.

ولم تتوقف العوائد عند هذا الحد، إذ حقق متجر الملعب نحو 1.5 مليون يورو إضافية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما عزز قناعة الإدارة بفاعلية النموذج الاقتصادي الحالي، رغم الانتقادات التي يثيرها ارتفاع الأسعار بين الجماهير.

وتخطط إدارة برشلونة لبيع قرابة 20 ألف تذكرة مرتفعة السعر خلال كل مباراة، مع الإبقاء على أسعار الاشتراكات الموسمية، في إطار استراتيجية تستهدف تجاوز 400 مليون يورو من إيرادات كامب نو خلال الموسم الحالي، واللافت أن الرقم القياسي لم يتحقق بسبب زيادة عدد الجماهير، بل بسبب ارتفاع العائد من كل مقعد، فبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» جمع برشلونة 19.1 مليون يورو في الكلاسيكو الأخير، مقابل نحو 16.46 مليوناً في مواجهة ريال مدريد السابقة خلال مايو، رغم أن الحضور الجماهيري انخفض من 62.213 إلى 62.055 متفرجاً.

وارتفع متوسط سعر التذكرة إلى 984 يورو، بينما بلغ متوسط تذاكر الضيافة المميزة 2.727 يورو، مع زيادة إيرادات هذا القطاع بنسبة 350 %.

والأكثر دلالة أن تقرير «آرا» كشف أن النادي يعتزم الإبقاء على نحو 20 ألف تذكرة للبيع في كل مباراة حتى بعد اكتمال الملعب، وارتفاع سعته إلى أكثر من 104 آلاف مقعد، ما يعني أن زيادة السعة لن تؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، لأن الإدارة تراهن على استمرار بيع حصة كبيرة من المقاعد بأسعار مرتفعة.