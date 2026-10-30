والد بيلينغهام يمثل منتخب إنجلترا بعد سن الـ 50



يستعد مارك بيلينغهام، والد نجم كرة القدم الإنجليزية، ولاعب ريال مدريد الإسباني، جود بيلينغهام، لتمثيل منتخب إنجلترا للمحاربين القدامى فوق 50 عاماً، وذلك خلال مواجهة مرتقبة أمام منتخب جمهورية أيرلندا، الأحد المقبل، في مقاطعة بيركشاير.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مارك تلقى استدعاءً للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي، ليصبح ثالث أفراد عائلة بيلينغهام الذين يرتدون قميص منتخب «الأسود الثلاثة»، بعد نجليه جود، لاعب ريال مدريد، وجوبي، لاعب بوروسيا دورتموند.



ويمتلك مارك سجلاً تهديفياً لافتاً في ملاعب كرة القدم الإنجليزية خارج دوري الأضواء، إذ سجل أكثر من 700 هدف خلال مسيرة امتدت 25 عاماً مع دوريات الهواة، تنقل خلالها بين ما لا يقل عن 20 نادياً، من بينها ليمينغتون وستاوربريدج وساتون كولد فيلد تاون، واكتسب لقب «بيليه دوري الهواة».



واعتزل مارك اللعب عام 2017، قبل أن يواصل حضوره في كرة القدم من خلال متابعة مسيرتي نجليه، كما لعب دوراً محورياً في إدارة شؤونهما الاحترافية، وتولى التفاوض بشأن انتقال جود إلى ريال مدريد مقابل 88.5 مليون جنيه إسترليني عام 2023، وانتقال جوبي إلى دورتموند عام 2025.



ويحمل منتخب إنجلترا للمحاربين القدامى فوق 50 عاماً لقب كأس العالم للمحاربين القدامى، بعدما توج بالبطولة للمرة التاسعة في تايلاند، في وقت يستعد فيه مارك لخوض تجربة جديدة بقميص المنتخب، مستعيداً شغفه التهديفي بعد سنوات من الابتعاد عن الملاعب.