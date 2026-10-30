غياب كومباني يفرض خطة مختلفة على بايرن أمام دورتموند

صرح آرون دانكس، المدرب المساعد في فريق بايرن ميونخ، بأن أسلوبه في إعداد الفريق للمواجهة الكبرى المرتقبة غدًا السبت أمام الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، سيختلف في بعض جوانبه عن نهج المدير الفني فينسنت كومباني، الغائب حاليًا.

ويخضع كومباني حاليًا لفترة تعافٍ في منزله، بعد أن قضى خمسة أيام في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال حصة تدريبية يوم الجمعة الماضي، حيث تم تشخيص حالته بوجود «تهيج في الأغشية السحائية».

وقاد الإنجليزي دانكس الفريق لتحقيق انتصارين خلال فترة توليه المسؤولية مؤقتًا، وسيتولى مجددًا قيادة الجهاز الفني من على مقاعد البدلاء في المباراة التي يستضيف فيها بايرن منافسه المباشر على اللقب بوروسيا دورتموند.

وقال دانكس في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: «بالطبع هناك اختلافات، ففينسنت كان يؤكد دائمًا أنه لا يريدنا أن نكون نسخًا مصغرة منه. نحن أشخاص مختلفون، ولكل منا نقاط قوة تميزه. نحن نكمل بعضنا البعض بشكل جيد، ونتشارك الرؤية ذاتها، حتى وإن كانت زوايا رؤيتنا للأمور مختلفة».

وأضاف: «لكن لم يطرأ تغيير كبير على أسلوبنا في التدريبات، وما زلنا نستمتع بوقتنا على أرض الملعب».

وأوضح دانكس أن كومباني لم يشارك في وضع الخطط لهذه المواجهة التي تجمع بين الفريقين المتصدرين، واللذين يتساويان حاليًا في عدد النقاط.

ويتقاسم بايرن ودورتموند صدارة ترتيب البوندسليغا برصيد 17 نقطة لكل منهما، عقب انتهاء المراحل السبع الأولى من عمر المسابقة.

وشدد المدرب المساعد: «نحن لا نتحدث معه في شؤون كرة القدم، فقد تلقينا تعليمات واضحة بهذا الشأن. هو بحاجة للتعافي وقضاء الوقت مع عائلته، ونحن لا نشركه في أي تفاصيل حتى يتمكن من العودة بكامل طاقته ونشاطه لاحقًا».

وأردف دانكس: «إنها مباراة كبرى سيتابعها العالم بأسره. سنركز اليوم على الجوانب التكتيكية، وسنوضح للاعبين الأدوار المطلوبة منهم. لن تكون هناك تغييرات جذرية، نحن مستعدون تمامًا للمباراة».

وفيما يخص حراسة المرمى، من المقرر أن يشارك يوناس أوربيغ أساسيًا في ظل استمرار غياب الحارس المخضرم مانويل نوير بسبب إصابة في القدم.

من جانبه، أشار ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، إلى احتمالية عودة لاعب الوسط جوشوا كيميش، بعد فترة غياب إثر وفاة والده.

وصرح إيبرل: «لقد تحدثت معه. أصبحت حياته مختلفة الآن. سنقدم له كل الدعم الذي يحتاجه. وإذا شعر بأنه مستعد للعودة للمشاركة، سواء كان ذلك غدًا أو في وقت لاحق، فسوف يتخذ هو هذا القرار بالتشاور مع الجهاز الفني».