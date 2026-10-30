شباب الأهلي يحقق رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال آسيا للنخبة

شهدت مرحلة الدوري من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة جولة أخرى حافلة بالإثارة هذا الأسبوع، حيث بذلت الفرق الـ32 كل ما في وسعها لتعزيز حظوظها في التأهل لدور الـ16.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبرز الحقائق والأرقام التي لفتت الأنظار خلال الجولة الثالثة، وهو ما نلقي عليه الضوء في السطور التالية.

وأصبح فوز فريق كيوتو سانجا الياباني على نيوكاسل جيتس الأسترالي بنتيجة 5-2 رابع مباراة في الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا للنخبة ينجح خلالها فريق في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر، علمًا بأن ثلاثة من هذه الانتصارات تحققت بواسطة فرق يابانية.

كما سدد لاعبو كيوتو 30 تسديدة، منها 15 بين القائمين والعارضة، ليحقق الفريق أعلى حصيلة من التسديدات والمحاولات الناجحة في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

ومنح الفوز على الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-0 فريق شباب الأهلي أطول سلسلة انتصارات له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

كما حافظ الفريق الإماراتي على نظافة شباكه للمرة الثانية على أرضه خلال الموسم الحالي، علمًا بأن الفريق الذي يتخذ من دبي مقرًا له لم يحقق عددًا أكبر من المباريات البيتية دون استقبال أهداف سوى في نسخة عام 2015، عندما خرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات.

من جانبه، شكّل فوز كاشيما أنتلرز الياباني على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 3-0 المرة الثالثة التي يحقق فيها الفريق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى خلال إحدى مشاركاته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 2008 و2010.

ورفع كاشيما رصيده إلى 11 هدفًا، ليصبح الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي، كما بلغ حاجز 10 أهداف أو أكثر بعد أول ثلاث مباريات للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سجل 16 هدفًا في نسخة عام 2008.

وفي المقابل، واصل المهاجم المغربي الحسين رحيمي، لاعب العين، التسجيل في كل مباراة من مبارياته الثلاث في البطولة، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف، متساويًا مع أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الموسم الحالي.

وكان آخر لاعب يسجل في مباريات متتالية أكثر لصالح فريق إماراتي في البطولة هو شقيقه سفيان رحيمي، الذي هز الشباك في أربع مباريات متتالية خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان عام 2024.

وقام فريق جوهور دار التعظيم بـ67 محاولة تسديد خلال الموسم الحالي، منها 27 محاولة في الجولة الثالثة، بفارق لا يقل عن ست محاولات عن أي فريق آخر.

كما حقق الفريق الماليزي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة انتصارين متتاليين، سجل خلالهما أكثر من هدف في كل مباراة، مع الحفاظ على نظافة شباكه.

وواصل كريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية السعودي، تألقه في صناعة الأهداف، بعدما قدم تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات متتالية ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بما في ذلك مواجهة فريقه أمام السد القطري التي انتهت بالتعادل.

وبذلك، تقاسم بونسو باه صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي مع ريويا ياماشيتا، لاعب جامبا أوساكا الياباني.

وسجل تيتسوشي ياماكاوا وتاكويا إيوانيامي، لاعبا فريق فيسيل كوبي الياباني، 18 و16 إبعادًا للكرة على التوالي خلال مواجهة دايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، ليحققا أعلى عدد من الإبعادات في مباراة واحدة لأي لاعب خلال الموسم الحالي.

وكانت 12 من الإبعادات التي نفذها ياماكاوا باستخدام الرأس، وهو أعلى عدد من الإبعادات الرأسية يسجله لاعب في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

من ناحيته، قام جيليرمي راموس بـ119 لمسة للكرة، وأكمل 94 تمريرة ناجحة من أصل 101 محاولة، خلال مواجهة فريقه أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

ومنذ عام 2013، لم يتفوق على راموس في عدد التمريرات الناجحة خلال مباراة واحدة لصالح فريق بكين الصيني سوى ريناتو أوجوستو، الذي أكمل 116 تمريرة ناجحة.

كما احتل عدد لمسات راموس ومحاولاته للتمرير المركز الثالث بين لاعبي النادي خلال الفترة نفسها.