أمم أفريقيا تعود كل عامين.. و«كاف» يكشف مواعيد النسخ المقبلة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الخميس، إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين بدلًا من كل أربع سنوات كما كان مقررًا، ليتراجع بذلك عن قراره السابق.

وجرت العادة على إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين، لكن قرار «كاف» المفاجئ في ديسمبر الماضي بتحويلها إلى بطولة تُقام كل أربع سنوات لم يحظَ بترحيب واسع.

وقال «كاف» في بيان: «قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجماع عودة إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين».

وبموجب الخطة السابقة، كان من المقرر إقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، على أن تصبح بطولة دوري الأمم الأفريقية المقترحة المسابقة القارية التي تُقام كل عامين.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، خلال مؤتمر استراتيجي للاتحاد القاري في الرأس الأخضر في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد يدرس العودة إلى إقامة كأس الأمم الأفريقية كل عامين.

وأوضح «كاف» أن دوري الأمم سيحتاج إلى سنوات لتوليد إيرادات كافية لدعم كرة القدم الأفريقية.

وقال موتسيبي في بيان: «يهدف قرار اللجنة التنفيذية لكاف بإعادة تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل عامين إلى تعزيز وحماية ودعم مصالح كرة القدم الأفريقية والاتحادات الوطنية الأعضاء في كاف، وعددها 54 اتحادًا، فضلًا عن مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون لأندية خارج القارة».

وتشترك كينيا وتنزانيا وأوغندا في استضافة النسخة المقبلة عام 2027، على أن تُقام البطولات التالية في أعوام 2028 و2031 و2033.

ولن تُقام كأس الأمم الأفريقية في 2030، مع تمسك «كاف» بتقليده المتمثل في عدم إقامة البطولة في عام تُقام فيه كأس العالم.