بعد الكرة الذهبية.. هاري كين يعلق على احتمال منحه لقب «سير»

صرح النجم الإنجليزي الدولي هاري كين بأنه سيشعر بـ«فخر هائل» إذا ما حصل على لقب «سير» (فارس)، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه سيجد الأمر «غريبًا» لو ناداه الجميع بلقب «سير».

وكان مهاجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني قد فاز بجائزة «الكرة الذهبية»، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد عام استثنائي قدم فيه أداءً رائعًا مع ناديه ومنتخب بلاده.

وفي معرض حديثه عن احتمال حصوله على لقب «فارس» من المملكة المتحدة، وذلك عقب فوز بايرن ميونخ على ماجديبورج ببطولة كأس ألمانيا أمس الأربعاء، قال كين للصحفيين: «بالتأكيد، لن أرفض ذلك».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «إذا حدث هذا، فسيكون أمرًا مذهلًا، وسأشعر بفخر كبير للغاية. لكنني لا أريد استباق الأحداث أو المبالغة في التوقعات».

ولدى سؤاله عن شعوره إذا أصبح يُعرف بلقب «سير هاري كين»، أجاب قائلًا: «يبدو اللقب جيدًا، لكنني سأشعر بغرابة إذا ناداني الجميع بـ«سير». لذلك، دعونا نكتفي بمناداتي بـ«هاري» في الوقت الراهن».