قرعة ربع نهائي كأس كاراباو تكشف مواجهة خاصة لمدرب ليفربول

أُجريت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس قرعة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو).

وأسفرت القرعة عن ملاقاة فريق فليتوود تاون، الناشط بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي (ليج تو)، الفائزَ من لقاء إيفرتون وضيفه نيوكاسل يونايتد، الذي يُجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، في ختام منافسات دور الـ16 للمسابقة.

وفجّر فليتوود تاون مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بضيفه أرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، من دور الـ16 لكأس الرابطة، بعدما تغلب عليه 5-3 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أما ليفربول، فسوف يستضيف بورنموث في لقاء يحمل طابعًا خاصًا جديدًا لمديره الفني أندوني إيراولا، الذي تم تعيينه مدربًا للفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الحالي.

وبعد أن قاد ليفربول للفوز على تشيلسي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، مقصيًا بذلك صديق طفولته الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق اللندني، سيواجه إيراولا في الدور المقبل فريقه السابق بورنموث.

وكان المدرب الإسباني قد تولى قيادة بورنموث لمدة ثلاثة مواسم قبل انتقاله إلى تدريب ليفربول.

يُذكر أن بورنموث تأهل لدور الثمانية في المسابقة بطريقة أكثر إقناعًا من ليفربول، حيث حقق فوزًا صريحًا على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة.

مواجهات دور الثمانية بكأس كاراباو

فليتوود تاون ضد الفائز من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي (حامل اللقب) ضد برينتفورد.

كريستال بالاس ضد سندرلاند.

ليفربول ضد بورنموث.

ومن المقرر أن تُقام هذه المباريات منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.