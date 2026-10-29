ميسي يقود انطلاقة تاريخية للدوري الأمريكي في فبراير 2027

سيفتتح إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، موسمًا انتقاليًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين عام 2027 بمواجهة سينسناتي في 19 فبراير/شباط، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية لمسار انتقال الدوري إلى التقويم التقليدي الممتد من الخريف إلى الربيع.

وتقام المباراة على ملعب «نو ستاديوم» في ميامي، لتدشن موسمًا استثنائيًا ومختصرًا يتألف من 14 جولة تليها الأدوار الإقصائية، أُعد خصيصًا كمرحلة انتقالية بين الجدول الصيفي المعتاد للدوري والنظام الجديد المتوافق مع جدول أبرز الدوريات الأوروبية.

وأزاح الدوري الستار عن أبرز محطات الموسم عبر منصة «أبل تي في»، وفي مقدمتها قمة منتظرة بين لوس أنجليس جالاكسي ولوس أنجليس إف سي في العاشر من أبريل/نيسان.

ويُختتم الموسم الاعتيادي في الثامن من مايو/أيار بمواجهات بارزة، تتصدرها مباراة قمة بين نيويورك سيتي إف سي ونيويورك رد بولز، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في الشهر ذاته.

ويمثل الموسم الانتقالي، الممتد لأربعة أشهر، مقدمة للتحول الكامل في جدول الدوري. ومن المقرر أن يبدأ أول موسم بالنظام الجديد بين منتصف وأواخر يوليو/تموز 2027، ويستمر حتى مايو/أيار 2028، مع عطلة شتوية وعدم إقامة أي مباريات خلال يناير/كانون الثاني.

وكان مفوض الدوري دون جاربر قد وصف تغيير الجدول بأنه «أحد أهم القرارات في تاريخ الدوري».

وجاء القرار بعد مراجعة استمرت عامين، بهدف مواءمة فترات الانتقالات مع السوق العالمية، وتقليل التعارض مع فترات التوقف الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى إقامة الأدوار الإقصائية ونهائي كأس الدوري الأمريكي في مايو/أيار، خلال فترة أقل ازدحامًا على الساحة الرياضية في أمريكا الشمالية.

ويأتي ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي للرجال، في مقدمة المؤيدين لهذه الخطوة، معتبرًا أن انسجام الدوري مع الجدول العالمي لكرة القدم من شأنه دعم الأندية والمدربين وتعزيز مسيرة تطوير اللاعبين.