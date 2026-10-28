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مأساة قطارين توقف 24 مباراة في كأس ملك إسبانيا

مأساة قطارين توقف 24 مباراة في كأس ملك إسبانيا
مأساة قطارين توقف 24 مباراة في كأس ملك إسبانيا

رويترز

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الدور الأول من كأس الملك، البالغ عددها 24 مباراة، والمقررة اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم قطارين أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصًا.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

- قالت سلطات إقليم كاستيا لا مانتشا الإسباني إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم في اصطدام قطارين فائقي السرعة بالإقليم اليوم الأربعاء، وهو ثاني حادث مميت يقع خلال أقل من عام على الخط الذي يربط مدريد بمنطقة الأندلس في الجنوب.

- أوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن قرار التأجيل جاء «تعبيرًا عن الاحترام والتضامن مع جميع الضحايا»، مؤكدًا أن المواعيد الجديدة للمباريات ستُحدد وتُعلن قريبًا.

- أدى الحادث إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية بين مدريد ومنطقة الأندلس، مما أثر على تنقلات عدة فرق ومشجعيها.