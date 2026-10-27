لامين يامال يواصل احتكار جائزة أفضل لاعب شاب

تُوّج النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم واعد في العالم لهذا العام، وذلك خلال حفل تسليم جوائز الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وخلال الحفل الذي يقام الآن بالعاصمة البريطانية لندن، تُوّج يامال بجائزة كوبا للعام الثالث على التوالي، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كما قاد يامال فريقه برشلونة للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025/2026، للنسخة الثانية على التوالي.