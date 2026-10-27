3 فائزين بجائزة واحدة.. فوضى قبل حفل الكرة الذهبية

نشر الموقع الإلكتروني لجائزة «الكرة الذهبية»، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، ثلاث مقالات منفصلة، تشير كل منها إلى فائز مختلف بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2026، وهم الإنجليزي هاري كين، والإسباني لامين يامال، والفرنسي كيليان مبابي.

وقبل ساعات من انطلاق حفل النسخة السبعين لهذه الجائزة الفردية المرموقة في مسرح «بالاديوم» بالعاصمة البريطانية لندن، سادت حالة من الفوضى إثر ظهور رابط إلكتروني يعلن فوز قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كين، بالجائزة.

وجاء في المقال المنشور على الموقع الرسمي للجائزة: «بفضل حصيلته القياسية من الأهداف في الدوري والكؤوس خلال موسم 2025/2026، تُوّج هاري كين بجائزة الكرة الذهبية».

لكن سرعان ما ظهرت روابط أخرى لمقالات تشيد بكل من مهاجم ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي، وجناح برشلونة الإسباني، لامين يامال، وتصفهما بالفائزين بالجائزة.

وقد أُزيلت النسخ الثلاث جميعها من الموقع.

وتواصلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» مع الجهات المنظمة لجائزة «الكرة الذهبية» للحصول على تعليق حول هذه التسريبات، التي قد تكون كشفت عن أسماء اللاعبين الثلاثة الأوائل في ترتيب الجائزة لهذا العام.