إصابة جديدة تضرب دفاع برشلونة

قال برشلونة إن الظهير تشافي إسبارت سيغيب عن الملاعب لنحو سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الخسارة 2-1 أمام ضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وغادر إسبارت (19 عامًا) الملعب في الدقيقة 30 من مواجهة ريال مدريد، ليحل محله أليخاندرو بالدي، بعدما تعرض للإصابة إثر تدخل في كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الملكي، وفقًا لما أعلنه برشلونة.

وشارك إسبارت في تسع مباريات مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

وتزيد إصابة إسبارت من متاعب برشلونة الدفاعية، في ظل غياب أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإريك غارسيا للإصابة أيضًا، ما يجعل جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتن المدافعين الوحيدين المتاحين حاليًا في تشكيلة الفريق.

وقد يمتد غياب إسبارت حتى نهاية عام 2026، رغم أن فترة تعافيه المتوقعة تبلغ نحو سبعة أسابيع، فيما يخوض برشلونة مباراته الأخيرة هذا العام يوم 20 ديسمبر/كانون الأول.