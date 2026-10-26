كيف نجح مورينيو في قيادة ريال مدريد للفوز على برشلونة؟

حقق ريال مدريد فوزه الثاني فحسب في ثماني مباريات أمام برشلونة، إذ كانت عودة جوزيه مورينيو إلى هذه المواجهة بمثابة كابوس لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفي أول مباراة قمة خلال فترة مورينيو الأولى مع ريال مدريد، سحق برشلونة فريقه 5-صفر في كامب نو. ويشير الفوز 2-1 في أول قمة خلال فترته الثانية إلى أن ريال مدريد بقيادة مورينيو قادر على تحدي هيمنة برشلونة الأخيرة على الدوري الإسباني في موسمه الأول بعد عودته إلى إسبانيا.

ورغم أن الفرص توزعت بالتساوي، إذ سجل برشلونة عددًا أكبر من التسديدات على المرمى، واستحوذ على الكرة أكثر، وقدم عددًا أكبر من التمريرات طوال المباراة، فإن تلك الإحصائيات لم تكن انعكاسًا حقيقيًا لسير المواجهة. فقد لعب ريال مدريد وكأنه يمتلك الحلول لتحدي برشلونة.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: «قدم اللاعبون مباراة استثنائية».

وأضاف: «كانوا منظمين جدًا وفي كامل تركيزهم، وأظهروا الشجاعة في الخروج بالكرة من الخلف في مواجهة منافس مارس ضغطًا كبيرًا».

كان فريق مورينيو يمرر الكرة بسرعة ودقة في نصف ملعبه مرارًا للهروب من ضغط برشلونة.

وأشاد مورينيو بفيدريكو فالفيردي لمشاركته رغم الإصابة، لكنه قبل كل شيء جسد رباطة الجأش في تحديد المساحات المتاحة كلما فقد الفريق الكرة.

لعب فالفيردي القادم من أوروغواي في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه صرح في سبتمبر/أيلول 2025 بأنه «لم يولد ليلعب ظهيرًا».

ونفى فالفيردي لاحقًا إبداء عدم الرغبة في اللعب في الدفاع، لكن عددًا من وسائل الإعلام الإسبانية اعتبرت ذلك تلميحًا إلى أنه لم يكن راضيًا عن القيام بهذا الدور، وربما لم يكن متفقًا مع أسلوب إدارة المدرب آنذاك تشابي ألونسو.

شارك قائد ريال مدريد أساسيًا في مركز الظهير الأيمن للمباراة الثالثة على التوالي، وقدم أداءً يليق بقائد فريق. أظهر الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه فالفيردي في هذا المركز، الذي لا يفضله، أن مورينيو لا يكتفي بإيجاد حلول خططية لاستخراج أفضل ما لدى لاعبيه فحسب، بل يكسب ثقة غرفة ملابس ريال مدريد أيضًا.

وأشار مورينيو إلى أن مغادرة كامب نو بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة «تمنحنا راحة البال، وهذا أمر مستحق تمامًا».

من المفترض أن يساعد الفوز على برشلونة في رفع المعنويات وبناء الوحدة داخل صفوف ريال مدريد. والأهم من ذلك، أن مورينيو يمتلك الآن دليلًا على أن أساليبه يمكن أن تساعد في إعادة ريال مدريد إلى قمة كرة القدم الإسبانية.

وقال مورينيو: «إذا فزنا لكننا خسرنا في ملعب إل ساردينيرو، فلن يكون لذلك أي قيمة، لأن ريال مدريد لا يلعب من أجل الفوز في كامب نو».

وأضاف: «إنهم يلعبون من أجل الفوز بالبطولة»، وهو تصريح يبدو الآن أقرب إلى الواقع بعد أن أثارت هزيمتان في سبتمبر/أيلول شكوكًا مبكرة حول خطط مورينيو.