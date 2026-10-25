إنتر يستعيد قمة الدوري الإيطالي في الوقت الضائع



في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، استعاد إنتر صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه فيورنتنيا، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وقلب إنتر تأخره بهدف حمل توقيع أليكس خيمينيز في الدقيقة 65، بعدما أحرز هدفين في اللحظات الأخيرة، حيث أدرك الفرنسي ماركوس تورام التعادل للفريق الملقب بـ «الأفاعي» في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومنح البولندي بيوتر زيلينيسكي النقاط الثلاث لإنتر، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للمباراة.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه السابع في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 22 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، المتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر، علما بأنها الخسارة السادسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.

وكان إنتر فقد الصدارة لأقل من 24 ساعة فقط لمصلحة لاتسيو، الذي تغلب 2 / 1 على ضيفه بارما، مساء أمس السبت، في لقاء مثير آخر ضمن منافسات ذات المرحلة.

