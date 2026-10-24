موقع «اوبتا» يرشح برشلونة لحسم الكلاسيكو

تمنح الأرقام برشلونة أفضلية كبيرة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكن تاريخ المواجهات الأخيرة بين الغريمين يحمل مفارقة تؤكد أن الترشيحات المسبقة لا تضمن شيئًا عندما يتعلق الأمر بأحد أكثر اللقاءات إثارة في العالم.

ويستضيف برشلونة غريمه الريال على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الأحد، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وبحسب مؤشر احتمالات الفوز الصادر عن شبكة «أوبتا»، المتخصصة في الإحصائيات، تبلغ حظوظ برشلونة في الانتصار 54.4%، مقابل 26.1% فقط لريال مدريد، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى احتمال التعادل. وتبدو توقعات «أوبتا» منطقية بالنظر إلى تفوق البارسا في فارق النقاط، والأهداف المسجلة خلال الجولات التسع الأولى من الليغا.

يتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب بالعلامة الكاملة 27 نقطة، مقابل 21 نقطة للجانب المدريدي وضعته في المركز الثالث. ويملك برشلونة أقوى هجوم في المسابقة برصيد 39 هدفًا، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بفارق 16 هدفًا، بينما استقبل كل من الفريقين 9 أهداف.

ورغم تفوق الفريق الكتالوني في حسابات التوقعات، فإن الأرقام التاريخية تمنح الطرف الأقل ترشيحًا سببًا للتفاؤل، إذ شهدت آخر 11 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني منذ عام 2021 أربع مباريات انتصر فيها الفريق الذي كانت احتمالات فوزه أقل قبل اللقاء، بواقع انتصارين لكل فريق.