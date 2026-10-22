ليس يامال ولا مبابي.. حاسوب عملاق يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

توقع حاسوب عملاق فوز النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، واضعا إياه في صدارة قائمة المرشحين، في توقع قد يفاجئ جماهير كرة القدم التي تترقب المنافسة بين أبرز نجوم اللعبة.

ومنح النموذج التنبؤي، الذي أعدته منصة «Canada Sports Betting»، كين فرصة تبلغ 58% للفوز بالجائزة، متقدما على الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الذي بلغت فرصه 18%.

ويستند ترجيح كين إلى موسم تهديفي لافت، إذ سجل 73 هدفا مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا مجتمعين، وهو ما يعزز مكانته بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية الأهم في كرة القدم. ومع ذلك، لا تعني هذه النسبة أن فوزه محسوم، بل تعكس تقدير النموذج للفرص وفقا للمعطيات التي اعتمد عليها.

ولا تقتصر توقعات الحاسوب العملاق على نسخة 2026، بل تمتد إلى الفائزين المحتملين بالجائزة خلال السنوات العشر التالية، في محاولة لاستشراف مستقبل المنافسة بين نجوم كرة القدم الصاعدين.

ويتوقع النموذج فوز يامال بالكرة الذهبية في أعوام 2027 و2031 و2035، بينما وضع الإنجليزي جود بيلينغهام في صدارة توقعاته لعام 2028، والفرنسي مايكل أوليسه لعام 2029، والنرويجي إيرلينغ هالاند لعام 2030.

كما توقع الحاسوب الخارق فوز النجم البرازيلي إندريك بالكرة الذهبية لعام 2032، والإسباني باو كوبارسي لعام 2033، والتركي أردا غولر لعام 2034، والبرازيلي إستيفاو لعام 2036، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ومن المقرر إقامة النسخة السبعين من حفل الكرة الذهبية في مسرح «لندن بالاديوم»، على أن يقدمه النجم الفرنسي السابق تييري هنري والإعلامية كيت سكوت. وكان الفرنسي عثمان ديمبيلي قد فاز بالجائزة في النسخة السابقة.

ورغم الأرقام اللافتة، تبقى هذه التوقعات تقديرات إحصائية وليست نتائج رسمية؛ إذ يُحسم الفائز بالكرة الذهبية عبر التصويت، وقد تؤثر الإنجازات الفردية والجماعية ومستويات اللاعبين خلال الموسم في النتيجة النهائية.