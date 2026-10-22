مانشستر سيتي يواجه أستون فيلا بسجل مثالي ليلة السبت



يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على سجله المثالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم خلال زيارته لملعب أستون فيلا السبت المقبل، حيث فاز فريق المدرب إنزو ماريسكا بكافة مبارياته السبع في الدوري ليتصدر المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال حامل اللقب، وتتمثل مهمته الفورية الحفاظ على سجله المثالي في فيلا بارك رغم تزايد قائمة المصابين.



ويستضيف السبت أيضاً، فريق أرسنال، أقرب منافسي مانشستر سيتي برصيد 18 نقطة، إيفرتون رغم ‌وجود مخاوف تتعلق باللياقة البدنية بعد خروج بوكايو ساكا متأثراً من الملعب بالإصابة في الدقيقة العاشرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب بايرن ميونيخ بإصابة في عضلة الفخذ، كما يستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، ‌منافسه اللندني توتنهام هوتسبير في ستامفورد بريدج بعد فوزين متتاليين في الدوري على بورنموث وإيفرتون.



وحقق توتنهام ‌أخيراً فوزه الأول في الدوري هذا الموسم 3-1 على ضيفه كوفنتري سيتي، بعد بداية سيئة جعلته يحتل المركز ‌16 بست نقاط من سبع مباريات، أما تشيلسي فيملك 13 ‌نقطة. ويواجه ليفربول أحد أصعب الاختبارات الأحد المقبل عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون المتألق في ملعب أنفيلد.



وبفضل انطلاقته الرائعة، يحتل برايتون المركز الثالث بخمسة انتصارات وتعادل واحد من سبع مباريات، متقدماً ​بمركزين وأربع نقاط على ليفربول، في حين ‌يتقدم بفارق 18 هدفاً، الأفضل في الدوري. وفي ملعب أولد ترافورد، يحتاج مانشستر يونايتد بشدة للفوز على بورنموث، لإنعاش موسمه الذي يسير بشكل سيئ، ويحتل فريق المدرب مايكل كاريك المركز 13 من فوز واحد وسبع نقاط جمعها من أول سبع مباريات في الموسم، في حين يقبع بورنموث في المركز الذي يليه بفارق نقطة واحدة.