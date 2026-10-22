أرتيتا مدرب أرسنال: إصابة ساكا خطيرة

أعرب ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن قلقه بشأن مدى خطورة إصابة بوكايو ساكا في الفخذ، بعد أن غادر الجناح الملعب في الدقيقة العاشرة من التعادل 2-2 على ملعب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء. وأمسك اللاعب الإنجليزي «25 عاماً» بفخذه الأيسر بعد سقوطه أثناء تمرير الكرة ليحل محله إبريتشي إيزي.
وقال أرتيتا: «عندما يضطر لاعب للخروج من الملعب بسبب ألم حاد، فهذا ليس خبراً ساراً أبداً، علينا أن ننتظر ونرى، لا يبدو أنه بخير على الإطلاق، لكن علينا الانتظار لنرى».
وغاب ساكا عن سبع مباريات الموسم الماضي، بسبب مشكلة في وتر العرقوب وخضع لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية في ديسمبر 2024، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر، ولا يستطيع أرسنال تحمل خسارة جناح آخر بعد أن تعرض كريستوس تزوليس لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.