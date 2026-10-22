أرتيتا مدرب أرسنال: إصابة ساكا خطيرة



أعرب ميكل أرتيتا، ‌مدرب ​أرسنال، عن قلقه بشأن مدى خطورة إصابة بوكايو ساكا في الفخذ، بعد أن غادر الجناح الملعب في الدقيقة العاشرة ⁠من التعادل 2-2 على ملعب بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء. وأمسك اللاعب الإنجليزي «25 عاماً» بفخذه الأيسر بعد سقوطه أثناء ‌تمرير الكرة ليحل محله ‌إبريتشي إيزي.



وقال أرتيتا: «عندما يضطر لاعب ‌للخروج من الملعب بسبب ألم حاد، فهذا ​ليس خبراً ‌ساراً ​أبداً، علينا أن ⁠ننتظر ونرى، لا يبدو أنه بخير على الإطلاق، لكن علينا الانتظار ​لنرى».



وغاب ⁠ساكا ⁠عن سبع مباريات الموسم الماضي، بسبب مشكلة في وتر العرقوب ⁠وخضع لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية في ديسمبر 2024، ما أبعده عن الملاعب لأكثر من ثلاثة ‌أشهر، ولا يستطيع أرسنال تحمل خسارة جناح ​آخر بعد أن تعرض كريستوس تزوليس لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال مشاركته مع ​منتخب بلاده.