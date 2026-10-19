5.68 مليارات يورو قيمة أغلى منتخب في العالم

تصدرت إنجلترا قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بإجمالي بلغ 5.68 مليارات يورو، متقدمة على البرازيل وإسبانيا وفرنسا، وفق أحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين وسوق الانتقالات، في تصنيف يسلط الضوء على القيمة الاقتصادية للمواهب الكروية عبر العالم.

وحلت البرازيل في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 5.41 مليارات يورو، تلتها إسبانيا بـ 5.31 مليارات يورو، ثم فرنسا بـ 5.22 مليارات يورو، وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بقيمة 3.40 مليارات يورو، متقدمة على الأرجنتين التي بلغت القيمة الإجمالية للاعبيها 3.27 مليارات يورو.

واحتلت إيطاليا المركز السابع بقيمة سوقية وصلت إلى 3.11 مليارات يورو، تلتها هولندا بـ 2.46 مليار يورو، ثم البرتغال بـ 2.43 مليار يورو، بينما جاءت بلجيكا في المركز العاشر بالقائمة بقيمة بقيمة بلغت 1.56 مليار يورو.

وأكد الترتيب هيمنة المنتخبات الأوروبية كالمعتاد على المراكز المتقدمة، إذ حجزت منتخبات القارة العجوز 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل، مقابل وجود ثنائي أمريكا الجنوبية، منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن مراكز المقدمة، كونهما أبرز ثنائي يناطح المنتخبات الأوروبية على مدار التاريخ.

وعلى مستوى اللاعبين تضم إنجلترا 6 لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو، يتصدرهم جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بقيمة سوقية بلغت 160 مليون يورو، بينما يبرز زميله في «الميرينغي» البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أكثر اللاعبين قيمة سوقية مع «السيليساو» بقيمة 130 مليون يورو.

وعلى الصعيد العربي احتل المنتخب المغربي مركزاً متقدماً بين نخبة العالم، وذلك على خلفية النتائج والأداء الذي قدمه «أسود الأطلس» في السنوات الأخيرة وتحديداً في مونديالي قطر 2022، والولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، إذ احتل المنتخب المغربي المركز الـ 12 في القائمة بقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.25 مليار يورو، كما تصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الأفريقية، متقدماً على منتخبي كوت ديفوار والسنغال، اللذين احتلا المركزين السادس عشر والسابع عشر بقيمتين بلغتا 1.04 مليار يورو، و1.01 مليار يورو على التوالي.

ويأتي الحضور المغربي في هذا التصنيف في ظل اتساع مشاركة اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية، وارتفاع القيمة السوقية لعدد من المواهب التي تنشط في مسابقات كروية بارزة.

واحتلت النرويج المركز الثالث عشر بقيمة سوقية تقارب 1.25 مليار يورو، تلتها الولايات المتحدة في المركز الرابع عشر بـ 1.08 مليار يورو، ثم تركيا في المركز الخامس عشر بـ 1.06 مليار يورو، بينما حلت السويد في المركز الثامن عشر بقيمة مليار يورو، تلتها الأوروغواي بـ 983 مليون يورو، فيما جاءت كولومبيا في المركز العشرين بقيمة 976 مليون يورو.