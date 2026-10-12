أرسنال وبرشلونة وبايرن ميونيخ.. مواجهات قوية في دوري الأبطال

عواصم أوروبية - د ب أ

تتجه الأنظار، غداً الثلاثاء، إلى عدد من المواجهات القوية في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يسعى أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني إلى مواصلة انطلاقتهم الجيدة في المسابقة، فيما يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي في استعادة توازنه عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة تضع الفريق أمام اختبار صعب في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.



ويلتقي أرسنال مع ليل الفرنسي، وبرشلونة مع جالطة سراي التركي، وبايرن ميونيخ في ضيافة فيكينج النرويجي، ولانس مع سبورتنج لشبونة، وصباح مع سلافيا براغ، وفياريال مع نابولي، وإنتر ميلان مع كلوب بروج، ولايبزج مع أيندهوفن.



ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو، بحثاً عن انتصار يعيد الهدوء إلى صفوفه ويمنحه دفعة جديدة في بداية مشواره الأوروبي، بعدما أخفق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، رغم استهلاله مشواره في البطولة بانتصار كبير على صباح بنتيجة 4 / صفر.