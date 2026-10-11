مانشستر سيتي يسكت جماهير أنفيلد بثلاثية في مرمى ليفربول

أسكت مانشستر سيتي صخب جماهير ‌أنفيلد ​المعادية، حيث ضمنت أهداف الشوط الثاني التي سجلها إرلينج هالاند وجيريمي دوكو وريان شرقي الفوز بنتيجة 3-صفر على ليفربول الذي لعب بعشرة لاعبين اليوم الأحد، ويحافظ متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ⁠القدم على بدايته المثالية للموسم.

صمد فريق المدرب إنزو ماريسكا أمام الضغط المبكر من ليفربول والأجواء المحمومة، ‌قبل أن يسيطر على المباراة بعد ‌طرد ريان خرافنبرخ في الدقيقة 62 لحصوله على ‌بطاقة صفراء ثانية ‌عقب ارتكابه خطأ ضد دوكو.

ثم سجل هالاند هدفا بعدها بثلاث دقائق، ​حيث سدد كرة ‌قوية بقدمه اليسرى ​تجاوزت الحارس أليسون بعد ⁠أن مرر دوكو الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، لتتغير مسار تسديدته وتصل إلى النرويجي العملاق الذي اسكنها ​الشباك.

وضاعف ⁠دوكو النتيجة ⁠في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة غيرت مسارها لتسكن الزاوية العليا البعيدة. وأكمل شرقي الهزيمة الساحقة ⁠لليفربول في الدقيقة 78 عندما ترك الكرة تتهادى لتصل إلى يوسكو جفارديول قبل أن يستدير داخل منطقة الجزاء لاستقبال تمريرة زميله ويسدد الكرة في الشباك.

بهذا الفوز، حقق مانشستر سيتي ستة ‌انتصارات من ست مباريات، وابتعد بثلاث نقاط عن أرسنال برصيد 18 ​نقطة، ليقدم ردا قويا على أرض الملعب بعد أسبوع مضطرب خارجه. أما ليفربول، فقد تراجع إلى المركز التاسع بعد أول هزيمة له في الدوري ​هذا الموسم.