هونيس: دوري الأمم الأوروبية «نكتة العام»

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الهيئات المسؤولة عن كرة القدم بسبب جدول المباريات الدولية، مؤكدا أن ناديه هو الأكثر تضررا من ضغط الروزنامة..وقال هونيس، إن بعض لاعبي بايرن حصلوا على فترة راحة قصيرة للغاية بين نهاية كأس العالم وبداية الموسم الجديد، الذي شهد بعد ذلك، وللمرة الأولى، فترة توقف دولية امتدت لثلاثة أسابيع.

وأضاف هونيس: نحن الأكثر تضرراً من كأس العالم الطويلة هذه، عاد لاعبونا في وقت متأخر للغاية، ثم اضطروا إلى الذهاب في إجازة .وشارك نجوم بايرن، هاري كين ودايوت أوباميكانو ومايكل أوليسيه، في كأس العالم حتى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من البطولة، يومي 18 و19 يوليو وخاض بايرن أولى مبارياته الرسمية في كأس السوبر الألماني يوم 21 أغسطس، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الألماني يوم 28 من الشهر نفسه.

كما أعرب هونيس عن استيائه من فترة التوقف الدولي الطويلة المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، التي بدأت يوم 21 سبتمبر، بعدما جاءت الفترة الممتدة محل فترتي التوقف الدوليتين المنفصلتين في أوائل سبتمبر ومنتصف أكتوبر.

وقال هونيس: أعتقد أن ما فعله الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يمثل كارثة، عندما قرر إيقاف المسابقات بعد أربعة أسابيع فقط من انطلاق موسم الدوري الألماني كان لدينا 18 لاعبا مع منتخباتهم، ولذلك فمن الطبيعي تماما أن يفقدوا إيقاعهم.

وشدد هونيس على ضرورة أن تدافع الأندية أخيرا عن مصالحها، موضحا أنها هي التي تدفع رواتب اللاعبين، وليس المنتخبات الوطنية. وأضاف: ثم تستحدث هنا بطولة سخيفة مثل دوري الأمم الأوروبية، وهي نكتة العام».