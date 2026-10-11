ريال مدريد يتخطى فياريال بصعوبة

فاز ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه فياريال بنتيجة 1 / صفر في أول اختبار للفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

أحرز الإيفواري يان ديوماندي الهدف الوحيد للعملاق المدريدي في الدقيقة 62 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو.

وألغى الحكم هدفا ثانيا سجله فينسيوس جونيور في الدقيقة 71، وقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم البرازيلي بسبب جذب أحد لاعبي المنافس من شعره في بداية الهجمة.

تجاوز الريال بهذا الفوز الصعب كبوة الخسارة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويقفز مجددا للمركز الثالث في جدول الترتيب خلف أتلتيكو 19 نقطة و برشلونة المتصدر بـ 24 نقطة .

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خارج أرضه أمام روما الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، بعدها يستقبل إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة من الليغا.

أما فياريال فقد تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، وسيكون على موعد مع مباراتين متتاليتين على أرضه أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ثم إلتشي في الدوري بعدها بثلاثة أيام.