إنتر ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بثلاثية بارما

انفرد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما 3/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول ليتصدر الترتيب مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه كومو الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة 13 عن طريق بيتر سوتيتش، ثم أضاف زميله هاكان شالهان أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 31 سجل ماركوس تورام الهدف الثالث لفريق إنتر ميلان.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.