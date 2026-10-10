هندرسون يقود تشيلسي لاكتساح بورنموث في الدوري الإنجليزي

أحرز النجم المخضرم جوردان هندرسون هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه تشيلسي لتحقيق انتصار كاسح على ضيفه بورنموث بنتيجة 5 / 1، السبت، في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح هندرسون التسجيل لتشيلسي مبكرا في الدقيقة الثانية، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله مورجان روجرز في الدقيقة الثالثة، فيما أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث للفريق اللندني في الدقيقة 46.

وقلص البرازيلي فرانسوا إيفانيلسون الفارق بتسجيله هدفا لبورنموث في الدقيقة 51، لكن جواو بيدرو أضاف الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 67.

وعاد هندرسون /36 عاما/ لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70، ليساهم بثلاثة أهداف في اللقاء، الذي جرى بملعب (ستامفورد بريدج).

بالنتيجة، صالح تشيلسي جماهيره التي شعرت بالإحباط في الفترة الأخيرة، عقب خسارته مباراتين وتعادله في لقاء آخر، خلال مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بورنموث، الذي لا يزال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك المرحلة.