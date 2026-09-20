بعد ثلاثيته المدوية.. ماذا قال تيري هنري عن محمد صلاح؟

خطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء بعد الأداء اللافت الذي قدمه بقميص طرابزون سبور أمام غلطة سراي، في المباراة التي انتهت بفوز طرابزون سبور برباعية نظيفة، بعدما سجل النجم المصري ثلاثية وصنع الهدف الرابع، ليصبح حديث الساعة في عالم كرة القدم.

ولم يقتصر صدى أداء صلاح على الجماهير ووسائل الإعلام، بل امتد إلى أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري هنري، الذي علّق على تألق اللاعب المصري، مستعيدا في الوقت نفسه الجدل الذي أحاط بفترة صلاح الأخيرة مع ليفربول ورحيله عن النادي الإنجليزي.

هنري: صلاح لم يكن المشكلة في ليفربول

وفي معرض تقييمه لأداء صلاح مع طرابزون سبور، كان لهنري موقف واضح بشأن الجدل المرتبط بالنجم المصري، إذ رأى أن صلاح لم يكن مصدر المشكلة خلال فترة وجوده في ليفربول.

وقال هنري: «يمكنكم أن تروا بوضوح أن محمد صلاح لم يكن يمثل مشكلة في ليفربول. ربما كانت هناك مشكلة في الجانب الإداري للنادي، لكن المشكلة لم تكن في ملك مصر».

ثلاثية أمام غلطة سراي

وسلط هنري الضوء أيضًا على طبيعة الإنجاز الذي حققه صلاح أمام غلطة سراي، مشيرًا إلى أن تسجيل ثلاثية في مرمى أحد أكبر الأندية في تركيا يحمل أهمية خاصة.

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة في الدقائق 4 و44 و80، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله نواه سافيولو، ليكون قد ساهم بصورة مباشرة في الأهداف الأربعة التي قادت طرابزون سبور إلى الفوز الكبير بنتيجة 4-0.

وأشار هنري إلى أن هذه الثلاثية كانت الأولى لصلاح في تركيا، وهو ما جعل الإنجاز أكثر لفتاً للانتباه، خاصة أنها جاءت أمام غلطة سراي، أحد أبرز الأندية في كرة القدم التركية.

وقال هنري: «تخيل أن أول ثلاثية لك في الدوري التركي تأتي ضد غلطة سراي، أحد أكبر الأندية في تركيا».

«ملك مصر» يعود إلى الواجهة

وخلال حديثه عن صلاح، استخدم هنري أيضًا عبارة «ملك مصر»، وهي العبارة التي ارتبطت بالنجم المصري على نطاق واسع خلال سنوات تألقه مع ليفربول. وكان اختيار هنري لهذه العبارة لافتًا، خصوصًا أنه استخدمها في سياق حديثه عن المكانة التي احتفظ بها صلاح في كرة القدم الإنجليزية، بالتزامن مع تألقه اللافت في تجربته مع طرابزون سبور.

ويرى هنري أن جودة صلاح الكروية لم تتغير، وأن الأداء الذي قدمه أمام غلطة سراي يمثل امتدادًا لما اعتاد اللاعب تقديمه خلال مسيرته في إنجلترا.

صلاح يرد داخل الملعب

وجاء رد صلاح على أرض الملعب بأداء استثنائي؛ إذ لم يكتفِ بتسجيل ثلاثة أهداف، بل صنع الهدف الرابع أيضًا، ليشارك بشكل مباشر في جميع أهداف طرابزون سبور خلال المباراة، وسجل اللاعب المصري هدفه الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود ويهز شباك غلطة سراي مرة أخرى في الدقيقة 44، ثم أكمل ثلاثيته في الدقيقة 80.

صلاح يعتلي صدارة الهدافين

ولم تتوقف مكاسب صلاح عند تسجيل ثلاثية تاريخية أمام غلطة سراي، إذ قفز النجم المصري إلى صدارة هدافي الدوري التركي بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال 6 مباريات، متجاوزاً النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي، ومواطنه جفت أوربان لاعب آمد سبور، ولكل منهما 6 أهداف.