برايتون يسقط أرسنال بثلاثية تاريخية في الدوري الإنجليزي





فجر برايتون مفاجأة مدوية بالفوز على ضيفه أرسنال بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

بعد إقصاء مانشستر يونايتد من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز 3 - 2 خارج أرضه في أولد ترافورد الأسبوع الماضي، واصل برايتون إحراج كبار إنجلترا، ليلحق بحامل اللقب خسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

أنهى برايتون الشوط الأول متقدماً بهدفي باسكال جروس وتشارالامبوس كوستولاس في الدقيقتين 31 و45، وأضاف شيما أندريس الهدف الثالث في الشوط الثاني بالدقيقة 57.

بهذه النتيجة، يواصل برايتون صحوته ويحقق فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

أما أرسنال فقد تلقى خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة الذي سيستقبل سندرلاند، الأحد.

قدم أرسنال أداء باهتاً للغاية، ولم يستغل مدربه ميكيل أرتيتا مفاتيح الفريق، سواء الثلاثي الهجومي بوكايو ساكا وكريستوس تزوليس وكاي هافيرتز أو ثلاثي الوسط مارتن أوديجارد وبرونو جيمارايش وديكلان رايس.

بل أحرج برايتون ضيفه، وهدد مرمى حامل اللقب بأكثر من محاولة خطِرة للثلاثي فيردي كاديوجلو وياسين العياري وكوستولاس.

وترجم أصحاب الأرض تفوقهم بهدف أول بعد مرور 31 سجله باسكال جروس نجم الفريق وقائده بتسديدة ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن تدخل شباك الحارس الإسباني ديفيد رايا.

لم يكتفِ برايتون بذلك، بل واصل تهديد مرمى رايا بمحاولتين للعياري وكوستولاس، في حين أهدر ساكا أقرب الفرص عندما تعثر أمام المرمى بمسافة قريبة للغاية.

وارتدت الهجمة سريعاً لأصحاب الأرض، وانتهت بتسديدة متقنة لكوستولاس على يمين ديفيد رايا، ليتقدم برايتون بهدف ثانٍ في توقيت مثالي.

استمر النشاط الهجومي لبرايتون في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث أجهز على أرسنال بهدف ثالث سجله تشيما أندريس في الدقيقة 57 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها باسكال جروس، وكاد السيناريو يتكرر مجدداً في الدقيقة 68 ولكن رأسية باسكال ستريك مرت بجوار القائم، لتضيع فرصة محققة.

لم يتحسن أداء أرسنال بنزول البدلاء الأربعة، ميكيل ميرينو ومارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس وإيبريتشي إيزي، بل أضاع ساكا وكاي هافيرتز فرصتين لتقليص الفارق.

في المقابل، كاد برايتون أن يضاعف النتيجة بمحاولات أكثر خطورة من ماكسيم دي كويبر وجورجينيو روتر، بخلاف تألق ديفيد رايا في التصدي لانفراد تام أمام مات أورايلي في الدقيقة 90 لترتد الكرة إلى زميله مالك يالكويه الذي سدد بقوة في القائم.

احتسب الحكم ست دقائق بدلاً عن الوقت الضائع، اكتفى خلالها أرسنال بمحاولتين غير مؤثرتين لزوبيميندي، ليخرج منافسه بشباك نظيفة.