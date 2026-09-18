مدرب البرتغال يستدعي رونالدو للمشاركة مع المنتخب في دوري أمم أوروبا





استدعى جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، النجم كريستيانو رونالدو في قائمة الفريق التي سوف تخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وكان رونالدو /41 عاما/ قال إن بطولة كأس العالم التي أقيمت في الصيف الماضي هي الأخيرة له، ولكن النجم العالمي لم يعلن بعد الموعد الذي يخطط فيه اعتزال اللعب الدولي.

وسيكون رونالدو بلغ عامه الـ43 عندما يحين موعد بطولة أمم أوروبا 2028، أقرب بطولة كبرى ستقام.

وهذه هي أول قائمة يعلنها جيسوس، الذي جرى تعيينه خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل عن تدريب المنتخب البرتغالي عقب الخسارة بهدف نظيف أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم.

وكان آخر فريق تولى جيسوس تدريبه كان نادي النصر السعودي، الذي يلعب له رونالدو، حيث توجا سويا بلقب الدوري الموسم الماضي.

وكان جيسوس /72 عاما، تولى تدريب عدة أندية برتغالية منها بنفيكا وسبورتينج لشبونة.

ويعد رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، هو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 146 هدفا. وكانت أبرز إنجازاته مع المنتخب البرتغالي هي مساعدته في الفوز ببطولة أمم أوروبا 2016.

ويفتتح المنتخب البرتغالي مبارياته في دوري أمم أوروبا بمواجهة ضيفه منتخب ويلز يوم 24 سبتمبر الجاري. كما يلعب مع مضيفه النرويجي بعدها بثلاثة أيام ، ثم يلتقي بالمنتخب الدنماركي في الأول من أكتوبر ، قبل أن يستضيف منتخب النرويج 4 أكتوبر .