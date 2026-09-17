الاتحاد الإنجليزي يضغط على إنفانتينو بطلب نشر الوثائق

أكد مصدر ​في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ​الخميس، أن ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بعثت برسالة إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، تطلب فيها نشر الوثائق المتعلقة بخطته التي ألغي العمل ⁠بها لبيع حصة تجارية في كأس العالم للمستثمرين، وكذلك بقرار رفع إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون.

ويتعرض إنفانتينو (56 عاماً) لضغوط متزايدة ‌منذ كشفه عن مقترح لبيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأثار ‌المقترح معارضة شديدة، إذ كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ‌والكاريبي (الكونكاكاف) من بين الجهات التي طالبت بإجراء تغييرات على مستوى ​قيادة الفيفا.

وكان ‌بالوغون قد ​عوقب بالإيقاف مباراة واحدة ⁠خلال كأس العالم 2026 بعد طرده في فوز منتخب بلاده 2-صفر على البوسنة والهرسك ​في دور ⁠32، ⁠وهو ما كان سيحرمه من مواجهة بلجيكا في دور 16.

ودفع ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب إلى التواصل مع إنفانتينو وحثه على مراجعة العقوبة، قبل أن يقرر الفيفا تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة عام.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في ‌15 أكتوبر.

وذكرت صحيفة ذا تايمز أن هيويت أرسلت ​الرسالة هذا الأسبوع إلى إنفانتينو والأمين العام للفيفا ماتياس جرافستروم، مطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لخطة بيع الحصة التجارية.