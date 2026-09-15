رئيس كومو يكشف سراً غريباً لنجاح فابريغاس مع الفريق

كشف ميروان سوارسو رئيس نادي كوكو الإيطالي سراً غريباً في طريقة إدارة المدرب سيسك فابريغاس للفريق، ملمحاً إلى أن هذا الأسلوب كان له تأثيره الكبير في النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب.

وقال سوارسو في تصريحات إعلامية: لعل أكثر من يميز فابريغاس هو التزمه بخطوة غريبة جداً، ولكنها فعالة حتى الآن.

ومضى: قبل كل مباراة يقدم المدرب خطة المباراة التي سيعتمدها إلى مجلس الإدارة، لا للموافقة عليها بل للمعرفة بها.

وأضاف: تحديداً قبل المباراة بـ 24 ساعة يقدم المدرب تقريراً يحتوي على خطة اللعب، ولذلك لا يسأل أحد من مجلس الإدارة نفسه أثناء المباراة: لماذا لا يسجل هذا المهاجم؟ فليس المطلوب منه التسجيل، ولماذا نلعب بهذه الطريقة؟ لأن الفريق المنافس يملك كذا وكذا وكذا.

هذه الطريقة خلقت الكثير من الانسجام بين عمل المدرب وفكر الإدارة.. ندخل المباراة ونحن نعرف ماذا يريد منها المدرب وكيف سيتعامل معها، وبعد المباراة أيضاً يقدم فابريغاس تقريراً لنا، لماذا نجحنا في تحقيق نقطة معينة، ولماذا فشل هذا الجزء من خطة اللعب، وهكذا يكون الجميع على علم بكل ما يجري.