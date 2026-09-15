ميلان وبنفيكا.. قمة مرتقبة في افتتاح الدوري الأوروبي

تنطلق منافسات مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء بمشاركة 36 فريقاً، في النسخة الثالثة التي تقام بالنظام الجديد، والذي يخوض خلاله كل فريق ثماني مباريات أمام منافسين مختلفين.

وتأتي الجولة الافتتاحية بمجموعة من المواجهات القوية، يتصدرها لقاء ميلان الإيطالي مع بنفيكا البرتغالي، إلى جانب ظهور عدد من الأندية صاحبة التاريخ والخبرة على الساحة الأوروبية.

وستتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو، حيث يستهل ميلان الإيطالي مشواره في المسابقة بمواجهة بنفيكا البرتغالي، الأربعاء، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الافتتاحية.

ويشارك الفريق الإيطالي في البطولة للمرة الأولى منذ تطبيق نظام مرحلة الدوري، بينما يدخل بنفيكا المواجهة بخبرة أوروبية كبيرة، ما يفرض على أصحاب الأرض التعامل مع اللقاء باعتباره اختباراً مبكراً لطموحاتهم في البطولة.

ويأمل ميلان في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية، خصوصاً أن المنافسة في النظام الجديد تجعل كل نقطة ذات أهمية في حسابات التأهل.

وقدم ميلان بداية مقنعة نوعاً ما في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبن أموريم، حيث فاز في مباراتين وتعادل مثلهما بعد مرور أربع جولات.

في المقابل، يسعى بنفيكا للخروج بنتيجة إيجابية من إيطاليا، في مواجهة تجمع فريقين لهما تاريخ طويل في المسابقات الأوروبية.

وعلى المستوى المحلي يحتل بنفيكا المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي في الموسم الجاري بعد مضي ست جولات، حيث جمع في رصيده 16 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطتين خلف المتصدر وحامل اللقب الموسم الماضي فريق بورتو.

وفي مواجهة أخرى، يبدأ باير ليفركوزن الألماني مشواره الأوروبي باستضافة دينامو سيليي السلوفيني، في مباراة تبدو فيها الأفضلية للفريق الألماني، الذي يعود إلى الدوري الأوروبي بعد غياب منذ موسم 2023/2024 الذي وصل فيه للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام أتالانتا الإيطالي.

ويسعى ليفركوزن إلى تجنب أي مفاجأة في بداية مشواره، وحصد النقاط الثلاث التي قد تمنحه دفعة مهمة قبل مواجهات أكثر صعوبة في مرحلة الدوري، أما سيليي، بطل سلوفينيا، فيخوض تحدياً كبيراً أمام أحد أبرز الأندية الألمانية، بحثاً عن نتيجة تاريخية خارج ملعبه.

ولم يقدم ليفركوزن البداية المأمولة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد أربع نقاط، وكان قد استهل الموسم بهزيمة مفاجئة أمام الصاعد إلفرسبيرغ.

ويحل ليون الفرنسي ضيفاً على أندرلخت البلجيكي في مواجهة تجمع فريقين يملكان خبرة طويلة في المسابقات القارية.

ويسعى الفريق الفرنسي، الذي رحل عن صفوفه لاعبه الشاب مالك فوفانا إلى سندرلاند الإنجليزي، إلى العودة من بلجيكا بنتيجة تمنحه انطلاقة جيدة في البطولة، بينما يعول أندرلخت على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي كريستال بالاس الإنجليزي مع ليخ بوزنان البولندي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع سانت جيلواز البلجيكي، بينما يستضيف يوفنتوس الإيطالي فريق نيميجن الهولندي، ويلعب ليلستروم النرويجي مع تورينسي البرتغالي، وبشكتاش التركي مع مارسيليا الفرنسي، وريال سوسيداد الإسباني مع بورنموث الإنجليزي، وسندرلاند الإنجليزي مع ألكمار الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني مع ياجيلونيا البولندي، وشتورم غراتس النمساوي مع رين الفرنسي، وأومونيا القبرصي مع سيلتا فيغو الإسباني وأرارات الأرميني مع سبارتا براغ التشيكي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي وليفسكي صوفيا البلغاري مع ريد بول سالزبورغ النمساوي وأوفي اليوناني مع هوفنهايم الألماني.