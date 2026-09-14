بعد خطأ قاتل في الديربي.. هدف هالاند يقلب الطاولة ويُطيح بحكام "الفار"

أُبعد حكما تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، مات دونوهيو وبليك أنتروبوس، عن الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخطأ التحكيمي الذي سمح باحتساب هدف إيرلينغ هالاند في ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر سيتي قد حسم الديربي أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، بعدما احتُسب هدف هالاند في الدقيقة 60 عقب تدخل تقنية الفيديو. وكان الحكم مايكل أوليفر قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتدخل دونوهيو من غرفة الـVAR، مستخدمًا تقنية التسلل شبه الآلية، ليؤكد أن هالاند لم يكن متسللًا ويُعيد احتساب الهدف.

خطأ لم يكن متعلقًا بهالاند

لكن مراجعة الواقعة كشفت أن المشكلة لم تكن في موقف هالاند نفسه، إذ كان اللاعب في موقف قانوني، وإنما في لاعب آخر من مانشستر سيتي. فإينزو فرنانديز كان موجودًا في موقف تسلل، واعتبرت رابطة الحكام المحترفين أن تحركه وتأثيره في مجريات اللعب كانا كافيين لاعتبار الحالة مخالفة تستوجب إلغاء الهدف. وكان ينبغي، وفق التقييم، أن يطلب دونوهيو من الحكم مايكل أوليفر مراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب قبل اتخاذ القرار النهائي.

اعتراف بالخطأ

وأقرت جهة التحكيم المختصة بوقوع «خطأ في التقدير» خلال الواقعة، كما تواصلت مع مانشستر يونايتد لشرح الخطأ الذي حدث في عملية مراجعة الهدف.

وبحسب "الغارديان"، اتخذ كبير مسؤولي التحكيم هوارد ويب وفريقه الإداري قرار عدم تعيين دونوهيو وأنتروبوس في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، على أن يُعاد النظر في وضعهما بعد فترة التوقف الدولي.

أول واقعة من نوعها هذا الموسم

وتشير الغارديان إلى أن هذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يتم فيها إبعاد طاقم تحكيمي عن المباريات بسبب خطأ ارتُكب خلال استخدام تقنية حكم الفيديو.

وكان دونوهيو قد تولى التحكيم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي منذ عام 2018، وأدار ثلاث مباريات في دوري البطولة هذا الموسم، إلى جانب عمله كحكم VAR. أما أنتروبوس فهو حكم مساعد في الدوري الممتاز، وشارك في أول ثلاث جولات من الموسم.