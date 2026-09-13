برشلونة يكتسح ليفانتي برباعية ويعزز صدارته لـ«الليغا»



عزز برشلونة صدارته ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وذلك بعد فوزه على مضيفه ليفانتي 2/4، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.



ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي فاز أمس على رايو فاييكانو 1/4، ضمن منافسات الجولة ذاتها. على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.



وتقدم برشلونة في الدقيقة الخامسة عن طريق تشافي إسبارت، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 48 عاد يامال ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة من ضربة جزاء، ثم سجل ليفانتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 عن طريق إيفان روميرو، وسجل ليفانتي هدفاً ثانياً في الدقيقة 88 عن طريق روجر روكي، غير أن برشلونة نجح في إضافة الهدف الرابع عن طريق كريم أديمي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.