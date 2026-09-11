أرتيتا لا يفهم سبب تصريحات جيسوس بعد رحيله عن أرسنال

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن «دهشته الشديدة» من تصريحات غابرييل جيسوس، مهاجم الفريق السابق، التي قال فيها إنه تم إجباره على التدرب منفرداً مع الفريق اللندني ولم يتلقَ أي تواصل من النادي قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وانضم جيسوس لبرشلونة مطلع سبتمبر الحالي بعدما قضى أربعة أعوام في أرسنال وقال في مقابلة مع شبكة «سبورتي تي في» هذا الأسبوع: «فجأة وضعوني للتدرب بعيداً عن المجموعة. لم يخبرني أحد بأي شيء».

واستشهد أرتيتا بوجود لياندرو تروسارد في المدرجات لمتابعة فوز أرسنال على تشيلسي يوم الأحد الماضي، باعتباره مثالاً على الروابط التي تجمع النادي بلاعبيه السابقين. وكان تروسارد قد انتقل إلى بشكتاش التركي في يوليو الماضي.

كما سئل أرتيتا عن تصريحات إيان رايت الأخيرة، التي قال فيها إنه شعر «بعدم الارتياح» تجاه ما اعتبره أسطورة أرسنال افتقاراً إلى الحوار مع غابرييل مارتينيلي، الذي انتقل إلى الهلال السعودي في الثالث من سبتمبر.

وقال أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة سندرلاند، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز: «تفاجأت جداً، لأكون صادقاً».

وأضاف: «خصوصاً فيما يتعلق بجيسوس، فقد تحدثت معه بشكل فردي في غرفة الملابس. لا أعرف ما الكلمات التي قيلت، ولا مشكلة في ذلك. الكلمات التي استخدمناها كانت كلها تعبر عن الامتنان».

وأضاف: «لا أعرف، لا بأس. أحياناً أتفهم أنه عندما يتعين عليك إبلاغ شخص بأخبار سيئة، أو أخبار لم يكن يتوقعها، فلا بد أن يقوم شخص ما بدور الرجل السيئ. وإذا كان يتعين علي أن أكون هذا الشخص، فسأكون كذلك، وأنا أتفهم الأمر».

وأكمل: «المهم عادة هو ما يحدث بعد ثلاثة أو ستة أشهر. عندما يأتي تروسارد، يكون في غرفة الملابس معنا جميعاً، وتكون الأجواء والعلاقة التي تجمعك به جيدة».

وقال: «الحمد لله، حتى الآن، كانت العلاقة جيدة جداً في مرحلة ما مع جميع اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق. وآمل أن يكون الأمر كذلك أيضاً في هذه الحالة».

وأكد أرتيتا أن أرسنال كان مستعداً للتعامل مع الاضطرابات التي واجهها الفريق خلال رحلته قبل مواجهة نابولي الإيطالي يوم الأربعاء، بعدما تعمد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد إرباك تحضيرات الفريق في بعض المباريات الودية.

وتسببت مشكلات في مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة هذا الأسبوع في تأخر رحلة أرسنال المتجهة إلى نابولي يوم الثلاثاء لعدة ساعات.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز بهدف نظيف في مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في اليوم التالي، وقال أرتيتا إن لاعبيه سبق أن تدربوا على أفضل الطرق للتعامل مع المواقف التي لا تسير فيها الخطط كما هو مخطط لها.

وقال: «أحب هذه التحديات. حاولت صنعها في فترة الإعداد، لذلك عندما تحدث نكون قد مررنا بها بالفعل، ونكون على دراية بكيفية التعامل معها».

وأكمل: «الوصول للملعب في وقت متأخر للغاية، تغيير الروتين، حتى يضطر اللاعبون إلى القيام بشيء آخر».

وأكمل: «عندما يحدث ذلك، سواء بسبب تفويت الرحلة، أو تأخر القطار، أو وجود ازدحام مروري شديد، لا أريد أن يصاب اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بالذعر».

وأكد: «عندما يحدث ذلك، يجب أن تتكيف معه. حسناً، لدينا ساعتان أو ثلاث ساعات إضافية على متن الطائرة، فكيف يمكننا الاستفادة منها؟»

وقال: «اللعب معاً، وقضاء بعض الوقت معا، والنوم. استفيدوا من الأمر ولا تتذمروا أو تستخدموه عذراً، لأن ذلك لن يكون مفيداً على الإطلاق».