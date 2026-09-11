برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى 2030

مدد برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى ​الإسباني لكرة القدم الجمعة عقد المهاجم المصري حمزة عبد ‌الكريم حتى ​عام 2030.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل إلى اتفاق مع عبد الكريم (18 عاما) على الاستمرار مع النادي حتى يونيو 2030.

وأشار في بيانه إلى أن العقد الجديد سيوقع يوم الثلاثاء في مكتب جوان لابورتا رئيس النادي، على أن يتحدث المهاجم ⁠مع وسائل الإعلام بعد مراسم التوقيع.

وانضم المهاجم، الذي شارك كبديل في أربع مباريات مع مصر في كأس العالم في أمريكا الشمالية، إلى برشلونة في فبراير الماضي في البداية على سبيل الإعارة حتى نهاية ‌الموسم من الأهلي المصري.

وسجل عبد الكريم تسعة أهداف في ست مباريات مع فريق تحت 19 عاما بالدوري، من بينها ثلاثية في الفوز 9- 0 ‌على مونت كارلو، في اليوم الذي حصد فيه الفريق اللقب.

وتعاقد ‌معه برشلونة بشكل نهائي في الصيف، وقضى المهاجم فترة الإعداد للموسم ‌مع الفريق الأول تحت ‌قيادة المدرب هانز فليك، وأنهى فترة الإعداد في صدارة هدافي الفريق.

وأظهر اللاعب انسجاما لافتا في قيادة ​هجوم برشلونة خلال المباريات ‌الودية. وبصفته مهاجما ​تقليديا داخل منطقة الجزاء، أبرز عبد الكريم ⁠حاسة تهديفية مميزة، وقوة في الألعاب الهوائية، إلى جانب قدرة جيدة على الربط مع لاعبي الأطراف.

وسجل عبد الكريم أربعة أهداف في خمس مباريات ​ودية، بعدما ⁠شارك أساسيا في أربع ⁠منها وهز الشباك في ثلاث مباريات، عقب تقليص إجازته التي أعقبت مشاركته في كأس العالم للالتحاق مبكرا بتحضيرات برشلونة للموسم الجديد.

وأعلن عن نفسه بقوة ⁠بتسجيله هدفين في مباراة ودية خاضها برشلونة في برمنغهام خلال فترة الإعداد للموسم. وبعد أن عجز عن التسجيل في البطولة الثلاثية التي أقيمت في أوديني، احتاج إلى أربع دقائق فقط بعد نزوله بديلا في مواجهة بازل لهز الشباك، قبل أن يفتتح التسجيل أمام ناديه السابق ‌الأهلي في كأس جوان جامبر.

ولفت عبد الكريم لفت الأنظار بالفعل خلال كأس العالم تحت ​17 عاما في قطر عام 2025، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في أربع مباريات بقميص المنتخب المصري.

وخاض عبد الكريم أول مباراة رسمية مع برشلونة في 31 أغسطس ، عندما دخل بديلا أمام رايو فايكانو في ​الدوري الإسباني على ملعب كامب ‌نو.