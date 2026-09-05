مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة

واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 1 - 0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، السبت.

سجل إرلينغ هالاند الهدف الوحيد في الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

وبذلك يحقق السيتي فوزه الثالث توالياً، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويعتلي الصدارة مؤقتا، لترتفع معنويات الفريق قبل مواجهة خارج الأرض أمام بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وبعدها يحل مانشستر سيتي ضيفا على جاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة يوم الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد.

أما كوفنتري سيتي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، تلقى خسارته الثالثة توالياً، ليبقى بلا رصيد في المركز 19 وقبل الأخير، وسيلعب في الجولة القادمة على أرضه أمام برايتون.