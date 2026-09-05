ريمونتادا مثيرة تقود دورتموند للفوز على هوفنهايم

قلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه هوفنهايم ليفوز 3 - 2 السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب فيرسول راين نيكار أرينا تقلبات عديدة، حيث تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف في نهاية الشوط الأول، بالدقيقة 45، عن طريق ليون أفدولاهو، ثم أضاف تيم ليمبيرل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبدأت انتفاضة دورتموند منذ الدقيقة 61، حيث سجل سيرهو جيراسي هدف تقليص الفارق للضيوف، وبعد 5 دقائق تعادل فابيو سيلفا لدورتموند، وأضاف الهدف الثالث ألبان هداري مدافع هوفنهايم في مرمى فريقه بطريق الخطأ بالدقيقة 86.

رفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبوغ، أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز الخامس عشر.