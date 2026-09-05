بورنموث يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي سلبي

دخل بورنموث التاريخ في الدوري ​الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراة انتهت بالتعادل 2-2 أمام نيوكاسل ‌يونايتد السبت، ​ليصبح أول نادٍ يسجل الهدف الأول في مبارياته الثلاث الأولى من الموسم دون أن يفوز بأي منها.

وخسر فريق ماركو روزه نقاطاً من وضع التقدم للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق نيوكاسل عودة قوية، حيث سجل جاكوب رامسي هدف التعادل في الدقيقة 88.

وخسر بورنموث سبع ⁠نقاط من مواقف كان فيها متقدماً هذا الموسم، على الرغم من أنه كان متقدماً بهدف واحد حتى الدقيقة 84 في كل من مبارياته الثلاث الأولى ضد مانشستر سيتي وإيفرتون ونيوكاسل.

وقال روزه لشبكة تي.إن.تي ‌سبورتس: «حدث ذلك مرتين بالفعل في آخر مباراتين، لكن هذا هو الواقع.. أنا سعيد جداً بالثقة التي أظهرها اللاعبون على أرض الملعب اليوم. قدمنا أداء رائعاً في الشوط الأول، ‌وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث. لكننا استقبلنا هدفا من ‌لا شيء تقريباً».

وأضاف: «من الجيد أننا نكون في مواقف تسمح لنا بالفوز بالمباريات... علينا أن نتحدث عن ‌الجوانب السلبية، وأن نتحسن، ونحاول إنهاء المباريات».

وظل نيوكاسل دون ​هزيمة تحت قيادة المدرب ‌الجديد ماتياس يايسله، محققاً ​فوزاً واحداً وتعادلين، على الرغم من ⁠بيع لاعبين أساسيين مثل أنتوني جوردون وساندرو تونالي وبرونو جيمارايش.

وقال رامسي: «كانت مبارياتنا الثلاث الأولى جيدة حقاً: كان من سوء الحظ أننا لم نفز على ليفربول، ​وحققنا نتيجة رائعة ⁠ضد توتنهام، وقدمنا أداء ⁠جيداً اليوم».

وأضاف: «كان هناك الكثير من السلبية حول نيوكاسل قبل بدء الموسم، ونأمل أن نتمكن من إسكات الأصوات السلبية. نجحنا في ذلك حتى الآن، لكننا لا نريد ⁠أن ننجرف في التفاؤل، فهذه ليست سوى مباراتنا الثالثة».

أما يايسله، الذي درب فريق رد بول سالزبورج سابقاً مثل روزه، فقد كانت مشاعره مختلطة.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لم نتمكن من مجاراة حدة بورنموث في الشوط الأول وتلقينا هدفين. كان من الممكن تجنب ذلك. لكنني فخور بالفريق لكونه أظهر ‌رد فعل قوياً».

أما بالنسبة لبورنموث، فإن الضغط يتزايد عليه وهو يستعد لجدول مباريات مزدحم يتضمن ​مباراة كأس الرابطة، يوم الثلاثاء المقبل، ضد لينكولن سيتي إضافة لمسيرته بالدوري الأوروبي.

وقال روزه: «علينا أن نبقى متحدين. أعلم مدى صعوبة الأمر بالنسبة لفريق غير معتاد على خوض هذا العدد الكبير من المسابقات. ستكون الأمور صعبة للغاية ​بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى ‌نتائج إيجابية».