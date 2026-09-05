مودريتش لا يفكر في الاعتزال دولياً

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، ​السبت، إن لوكا مودريتش لا يزال متاحاً للعب مع منتخب كرواتيا، ما يضع حداً للتكهنات بأن لاعب الوسط المخضرم ⁠سينهي مسيرته الدولية بعد أن شارك في كأس العالم 2026.

ويكمل مودريتش، قائد منتخب ‌كرواتيا (41 عاماً) من عمره، يوم الأربعاء، وبدأ مشاركته مع المنتخب منذ عام 2006، ‌إذ خاض أكثر من 200 مباراة ‌دولية وساعد الفريق ‌في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018.

وقال ​سلافن بيليتش، ‌الذي ​عاد لتدريب كرواتيا ⁠للمرة الثانية بعد خروج الفريق من دور 32 بكأس العالم 2026 «قرار ​لوكا ⁠يجعلني ⁠سعيداً للغاية، فنحن جميعاً ندرك ما يقدمه لكرواتيا، سواء داخل ⁠الملعب أو خارجه».

وكان مودريتش، الذي قضى أغلب مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد، انضم إلى ميلان الإيطالي العام الماضي.

وتحل ‌كرواتيا ضيفه على التشيك ثم تستضيف إنجلترا ​وتواجه إسبانيا مرتين في دوري الأمم الأوروبية بين 26 سبتمبر والسادس من أكتوبر.