اللحظات الأخيرة تحدد مشاركة يامال أمام فالنسيا

سيتخذ هانسي فليك، مدرب برشلونة الإسباني، قراراً متأخراً بشأن مشاركة لامين يامال بعد أن غاب اللاعب الشاب عن الحصة التدريبية الأخيرة للفريق قبل رحلة الفريق إلى فالنسيا.

وأدى يامال (19 عاماً) تدريبات فردية، اليوم السبت، نظراً لتعافيه من إصابة طفيفة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «تدرب بشكل منفصل.. حالته جيدة.. سيسافر معنا.. سنرى ما سيحدث».

وأضاف: «كان يعاني من ألم نتيجة إصابة طفيفة، ويتدرب بشكل منفصل، لكنه يقول إنه بخير ويمكنه اللعب غداً».

وتابع: «سنتخذ القرار.. لا أعرف ما إذا كان سيحصل على راحة أم لا.. إنه يرغب في اللعب.. لا يُفضل التدريب بشكل منفصل.. حالته البدنية ممتازة».

وأضاف: «حالته النفسية ومعنوياته في تحسن.. في المباراة الأخيرة، كان أداؤه رائعاً.. بالنسبة له اللعب أفضل من التدريب».

وختم قائلاً: «من الأفضل له أن يبدأ المباراة حتى يتعافى، أعتقد أنه كان من الجيد أن يبدأ المباريات الثلاث الأولى».