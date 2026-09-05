سان جيرمان يواصل بدايته الكارثية ويسقط على ملعبه أمام موناكو

واصل باريس سان جيرمان حامل اللقب، بدايته المتعثرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بخسارته على أرضه أمام موناكو 1 - 2 الجمعة في الجولة الثالثة.

وفشل سان جيرمان مجدداً في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 31، قبل أن يدرك موناكو التعادل بواسطة البرتغالي فلافيو نازينيو في الدقيقة 58، ثم سجل البلجيكي ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72.

وانفرد موناكو بالصدارة برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد سان جيرمان عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب بالتعادل مع رين 2 /2 ثم تعادل مع ليل بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.