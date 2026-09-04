مدرب بايرن يكشف موقفه من «إغماء موسيالا»

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ: إن الحالة الصحية لنجم الفريق جمال موسيالا لم تعد مصدر قلق للنادي البافاري، لكنه لم يحسم موقفه بشأن مشاركته في مواجهة شالكة السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي، الجمعة: «لن أقدم تحديثات مستمرة بشأن حالته، لدينا دائماً أفضل الخبراء لمساعدتنا، كما أن جمال يتواصل معنا بشكل جيد للغاية بشأن هذا الأمر».

وأضاف: «سنتخذ القرار المناسب من الناحية الرياضية، يجب أن يكون قادراً على اللعب وتقديم أداء جيد، لا يعاني من أي مشكلات في هذا الجانب، وإذا تكرر الأمر، فلن يكون مصدر قلق كبير لنا».

وكان موسيالا تعرض لنوبات إغماء خلال مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم. وأوضح النادي لاحقاً أنه أجرى تعديلات على الأدوية التي يتناولها، وهذا ما أدى إلى ظهور هذه النوبات.

وكان النادي البافاري على علم بالوضع منذ فترة، لكن موسيالا لم يعلن عن التشخيص إلا بعد تكرار حدوث ذلك خلال مباريات الاستعداد للموسم الجديد.

ولم يخض موسيالا أي مباراة حتى الآن مع بايرن ميونخ في الموسم الجاري، وغاب عن كأس السوبر الألماني (كأس فرانز بيكنباور) والمباراة الأولى في الدوري أمام شتوتغارت، ثم مواجهة أوسنابروك في الدور الأول من كأس ألمانيا.

وقال كومباني: «خاض أسبوعاً من التدريبات وهو في حالة جيدة، لقد حددنا بالفعل كيفية التعامل معه، سنرى في تدريب اليوم، وسنتخذ القرار الأنسب لجمال والفريق».

وكشف المدرب البلجيكي عن تواصل غياب الجناح سيرج جنابري بسبب الإصابة، لكنه يتوقع عودته الأسبوع المقبل.